U Briselu pucano u automobil poljskog poslanika

Poljski poslanik u Evropskom parlamentu Valdemar Buda saopštio je da je na njegov automobil u Briselu pucano iz vazdušne puške.

Izvor: JIRI HERA/JIRI HERA

Buda nije bio u automobilu u trenutku napada, ali vjeruje da je ovo bio namjeran napad na njega.

"Cijela bočna strana automobila je pogođena iz vazdušne puške. Briselski varvarizam!", napisao je Buda na "Iksu".

On je naveo da je bilo devet preciznih hitaca.

Ostrzelanie całego boku samochodu bronią pneumatyczną, pieprzona brukselska dzicz!pic.twitter.com/pYdmyYGVqq — Waldemar Buda (@waldemar_buda)September 15, 2025

"Nisam bio u automobilu u vrijeme napada, a pucano je samo na moj automobil. Izgleda kao namjeran napad", dodao je Buda, koji je objavio fotografiju svog automobila na "Iksu".

On je rekao da belgijske službe bezbjednosti istražuju slučaj i zahvalio svima na "brojnim izrazima podrške".

Belgijska policija i javno tužilaštvo još nisu komentarisali incident, prenosi poljska agencija PAP.

(Srna/Mondo)