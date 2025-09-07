Skup protiv Izraela u Briselu: Desetine hiljada ljudi na ulicama

Više desetina hiljada demonstranata u crvenom okupilo se u Briselu na skupu protiv izraelske vlade i rata koji se vodi u Pojasu Gaze.

Demonstranti su povukli simboličnu crvenu liniju protiv vojne akcije Izraela u palestinskoj enklavi.

Oni su pozvali članice EU da zauzmu oštriji stav i uvedu čvrste sankcije Izraelu, prenio je "Juronjuz".

Lokalna policija procijenila je da je oko 70.000 demonstranata učestvovalo u drugom skupu pod parolom "Crvena linija za Gazu" u Briselu, a organizatori navode da je prisustvovalo 110.000 ljudi.

U protestu je učestvovalo više od 200 grupa za ljudska prava i humanitarnih agencija, uključujući "Oksfam", "Ljekare bez granica", "Amnesti internešnel", "Grinpis", "Sačuvajmo djecu" i druge.

Skup je održan nekoliko dana nakon što je Belgija objavila da će se pridružiti Velikoj Britaniji i Francuskoj u priznavanju palestinske države na Generalnoj skupštini UN kasnije ovog mjeseca i da će, pod određenim uslovima, uvesti sankcije Izraelu.

