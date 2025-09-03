logo
Otvorene „Terme Banjaluka“: Novi banjsko-rekreativni centar u Srpskim Toplicama (FOTO)

Autor Nikolina Damjanić
0

U banjalučkom naselju Srpske Toplice održana je svečanost povodom otvaranja "Termi Banjaluka".

Srn2025-9-3_2027816_2.jpg Izvor: Borislav Zdrinja

U pitanju je banjsko-rekreativni centar koji će pružati zdravstvene usluge iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije, uz značajan terapijski i banjski dio, sa segmentom rekreacije i brige o zdravlju.

Svečanost je počela intoniranjem himni Republike Srpske i Srbije "Moja Republika" i "Bože pravde", a prisustvovali su predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, novoizabrani predsjednik Vlade Srpske Savo Minić, nosioci izvršne i lokalne vlasti, te predstavnici javnog i društvenog života Srpske.

Cilj Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i ortopedsku hirurgiju "Dr Miroslav Zotović" jeste da "Terme Banjaluke" budu i energetski i ekonomski održiv kompleks, savremeno banjsko-rekreativno središte u kojem se spajaju prirodno bogatstvo i stručnost ljudi – tradicija i budućnost, rekao je direktor Instituta Goran Talić.

"`Terme Banjaluka` i kompleks u Slatini jesu i treba da budu državni projekti, da radimo i gradimo dalje. Hvala vam što ste večeras ovdje, da zajedno obilježimo završetak jednog značajnog projekta i ponosan što smo to učinili zajedno", rekao je Talić.

 Predsjednik Milorad Dodik, kojem je CIK BiH oduzela mandat, izjavio je da su Srpska i Banjaluka izgradnjom "Termi Banjaluka" dobile važan objekat iz zdravstvene i turističke oblasti i najavio da se nastavlja razvoj.

"Ovaj kompleks je dio urbane kulture grada Banjaluke i služio je generacijama, ali je usljed silnih tranzicija ostao prepušten zubu vremena. Ovo je koštalo ali je ulaganje bilo namjenski i ispravno", rekao je Dodik.

On je dodao da se političari mjere šta su ostavili iza sebe, te istakao da će se raditi i objekat u Slatini.

Projekat je realizovao Institut za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i ortopedsku hirurgiju "Dr Miroslav Zotović", uz podršku predsjednika Republike Srpske i Vlade Srpske.

"Otvaranjem `Termi Banjaluka`, ovaj prirodni dragulj vode i zdravlja vraća se na korištenje građanima Banjaluke, Republike Srpske i gostima", navode iz Instituta.

Iz Instituta su istakli da će okosnica dostupnih usluga i sadržaja biti edukovani i uhodani medicinski timovi, te kvalitetno, moderno i racionalno korištenje prirodnog resursa termomineralne vode, koje podrazumijeva veći broj vodenih i pratećih sadržaja.

Tu su, između ostalog, zatvoreni i otvoreni bazen, mali bazen za djecu sa prostorom za sunčanje, velnes bazen - masaže, saune, slana soba, tepidarijum, knajp kade, tursko kupatilo, bazeni, te fitnes i teretana.

Iz Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i ortopedsku hirurgiju "Dr Miroslav Zotović" istakli su da je predsjednik Republike Srpske donirao lift za ulazak u bazene osoba sa invaliditetom.

Objekat je izgrađen uz poštovanje svih savremenih standarda energetske efikasnosti, a za zagrijavanje i hlađenje biće u potpunosti korištena termomineralna voda, uz upotrebu toplotnih pumpi.

(MONDO)

Tagovi

Banjaluka banja Srpske Toplice Terme Banjaluka

