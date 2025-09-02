Uoči svečanog otvaranja, obišli smo Terme Banjaluka - evo kako izgleda i šta nudi impresivan banjski kompleks (FOTO)

Uoči svečanog otvaranja Termi Banjaluka, koje je planirano za srijedu 3. oktobra, ekipa Monda obišla je ovaj impresivan kompleks koji nudi - rehabilitaciju, rekreaciju, wellnes i druge prateće sadržaje.

Izvor: MONDO/Brankica Spasenić

Banjalučani su dugo čekali renoviranje ovog objekta na mjestu nekadašnjeg bazena u Šeheru, odnosno Srpskim toplicama, a uvjerili smo se u vrhunsku uslugu i bogat sadžaj koje će Terme pružati posjeticima u budućnosti.

Terme su u stoodstotnom vlasništvu Republike Srpske.

Cjenovnici, tvrde u upravi, još nisu usvojeni, a u planu je da cijene usluga budu nešto niže od sličnih usluga u okruženju, dok će se termini moći rezervisati na sat, tri ili šest sati.

Kapacitet bazena je maksimalno 80 ljudi, a postoje i privatni prostori za najviše pet osoba koji podrazumijeva sobu sa velikim džakuzijem i stolom za masažu,koji je pogodan za privatne proslave, rođendanei slično.

Među posebnim raritetom ovog prostora su četiri saune koje su među najsavremenijim u regiji, te kameni sto na kojem će se raditi posebne masaže sapunicom ali i čokoladom.

Projekat je realizovao Institut za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i ortopedsku hirurgiju „Dr Miroslav Zotović“ uz podršku predsjednika Republike Srpske i Vlade RS.

„Otvaranjem Termi Banjaluka ovaj prirodni dragulj vode i zdravlja vraća se na korištenje građanima Banjaluke, Republike Srpske i gostima“, kazala je doktorica Snježana Novaković - Bursać.

Dodali su da voda sa ovog lokaliteta vijekovima slovi za ljekovitu, a danas je njen potencijal potvrđen i savremenim medicinskim istraživanjima. Temperatura vode iznosi između 26 i 33 stepeni, a po sastavu je sulfatična, muriatična (natrijum-hloridna) i zemno-alkalna (kalcijum/magnezijum- hidrokarbonatna) te ima dokazane terapeutske efekte kod reumatskih, posttraumatskih i postoperativnih stanja.

„Uz maksimalno korištenje prirodnog potencijala termomineralne vode, kvalitet usluge Termi Banjaluka garantuju stručni i uigrani medicinski timovi Instituta „Dr Miroslav Zotović“, istakla je Novaković – Bursać.

Površina kompleksa je oko 7.000 metara kvadratnih, raspoređenih na četiri etaže.

Za grijanje i hlađenje objekta koristiće se termomineralna voda, u kombinaciji sa toplotnim pumpama, čime se obezbjeđuje održivo i ekološki odgovorno funkcionisanje.

Posjetiocima će na raspolaganju biti više različitih sadržaja i smještajni kapaciteti, koji podarzumijevaju: vodeni i rekreativni sadržaji (unutrašnji i vanjski bazen, dječiji bazen, wellness bazen i deset kada za individualni tretman), medicinski i rehabilitacioni sadržaji (ambulante i dijagostika, teretana, sistem za preciznu procjenu mišićne funkcije), wellness sadržaji (svijet sauna, hamam ili tursko kupatilo, prostori za masaže, baby wellness...).

Što se tiče smještajnih kapaicteta, Terme raspolažu sa 20 dvokrevetnih i četiri trokrevetne sobe, a tu su i pomoćni i prateći sadržaji kao što je konferencijska sala, krovna terasa i drugo.

(MONDO)