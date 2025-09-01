Avanture, komedija i zabava: Banjaluka domaćin ZIS festivala

Banjaluka će od 19. do 21. septembra 2025. godine biti domaćin prvog Festivala zabave, igre i smijeha – ZIS 2025, trodnevne manifestacije koja će na različitim lokacijama okupiti putopisce, stand up komičare, predavače i ljubitelje zabave svih generacija.

Izvor: Putomanija

Festival počinje u petak, 19. septembra, u 19 časova u Domu omladine nastupima putnika i avanturista Igora Damjanovića i Dositeja Petkovića, a prvo veče će biti zaokruženo velikom ZIS žurkom na krovu Doma omladine uz muziku DJIMNASTY MUSIC-a.

Izvor: Putomanija

Drugog dana, u subotu, program donosi zanimljive radionice i predavanja, ali i posebnu atrakciju – ZIS-ove igre bez granica za odrasle, koje će se održati od 12 do 16 časova u parku Mladen Stojanović. U večernjem dijelu publiku očekuje povratak domaćih stand up komičara Dušana Jokića i Mirka Komljenovića Mirkana, nakon čega slijedi tematska žurka “Put oko svijeta”.

Nedjelja je rezervisana za porodične i edukativne sadržaje, među kojima se izdvajaju ZIS-ova potraga za blagom po gradu, obilazak trapističkog samostana Marija Zvijezda i Banjalučke pivare, te brojna predavanja i radionice u Domu omladine. Posebnu pažnju privlači gostovanje svjetske putnice Snežane Radojičić – Ciklonomada, koja će sa publikom podijeliti svoja iskustva sa putovanja biciklom širom svijeta.

Izvor: Putomanija

Detaljan program festivala dostupan je na sajtu www.zisfestival.ba, kao i na Instagram i Fejsbuk stranici Putomanije.

U prodaji je i ograničen broj Zlatnih ZIS ulaznica po cijeni od 45 KM, koje omogućavaju slobodan pristup svim događajima festivala uz obaveznu rezervaciju. Pojedinačne ulaznice koštaju od 5 do 12 KM i mogu se nabaviti u agenciji “Putomanija” od 9. septembra, a svaka ulaznica učestvuje i u nagradnoj igri. Glavna nagrada je putovanje u Transilvaniju od 4. do 9. novembra 2025.

(MONDO)