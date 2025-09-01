logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Avanture, komedija i zabava: Banjaluka domaćin ZIS festivala

Avanture, komedija i zabava: Banjaluka domaćin ZIS festivala

Autor Nikolina Damjanić
0

Banjaluka će od 19. do 21. septembra 2025. godine biti domaćin prvog Festivala zabave, igre i smijeha – ZIS 2025, trodnevne manifestacije koja će na različitim lokacijama okupiti putopisce, stand up komičare, predavače i ljubitelje zabave svih generacija.

Festival ZIS u Banjaluci program Izvor: Putomanija

Festival počinje u petak, 19. septembra, u 19 časova u Domu omladine nastupima putnika i avanturista Igora Damjanovića i Dositeja Petkovića, a prvo veče će biti zaokruženo velikom ZIS žurkom na krovu Doma omladine uz muziku DJIMNASTY MUSIC-a.

Izvor: Putomanija

Drugog dana, u subotu, program donosi zanimljive radionice i predavanja, ali i posebnu atrakciju – ZIS-ove igre bez granica za odrasle, koje će se održati od 12 do 16 časova u parku Mladen Stojanović. U večernjem dijelu publiku očekuje povratak domaćih stand up komičara Dušana Jokića i Mirka Komljenovića Mirkana, nakon čega slijedi tematska žurka “Put oko svijeta”.

Nedjelja je rezervisana za porodične i edukativne sadržaje, među kojima se izdvajaju ZIS-ova potraga za blagom po gradu, obilazak trapističkog samostana Marija Zvijezda i Banjalučke pivare, te brojna predavanja i radionice u Domu omladine. Posebnu pažnju privlači gostovanje svjetske putnice Snežane Radojičić – Ciklonomada, koja će sa publikom podijeliti svoja iskustva sa putovanja biciklom širom svijeta.

Izvor: Putomanija

Detaljan program festivala dostupan je na sajtu www.zisfestival.ba, kao i na Instagram i Fejsbuk stranici Putomanije.

U prodaji je i ograničen broj Zlatnih ZIS ulaznica po cijeni od 45 KM, koje omogućavaju slobodan pristup svim događajima festivala uz obaveznu rezervaciju. Pojedinačne ulaznice koštaju od 5 do 12 KM i mogu se nabaviti u agenciji “Putomanija” od 9. septembra, a svaka ulaznica učestvuje i u nagradnoj igri. Glavna nagrada je putovanje u Transilvaniju od 4. do 9. novembra 2025.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Banjaluka festival

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ