Zoran Galić o svjetskoj premijeri Bundalovog dokumentarca: "Odlasci su bolni, ali postaju rutina" (VIDEO)

Film umjetnika Mladena Bundala "Svaki put kad odeš, ponovo se rađaš" imaće svjetsku premijeru u zvaničnoj selekciji jednog od najprestižnijih festivala dokumentarnog filma, Visions du Réel u Švajcarskoj. O filmu smo razgovarali sa producentom Zoranom Galićem.

Izvor: Borislav Brezo

Visions du Réel je jedan od najprestižnijih međunarodnih festivala dokumentarnog filma, koji se održava svake godine u švajcarskom gradu Nionu. Osnovan 1969. godine, festival se fokusira na autorske i inovativne dokumentarne filmove, istražujući različite stvaralačke pristupe i savremene društvene teme. Festival je poznat po otkrivanju novih talenata i predstavljanju hrabrih dokumentarnih glasova iz cijelog svijeta.

Režiser je Mladen Bundalo, direktor fotografije Zoran Pilipović, za montažu su bili zaduženi Bundalo i Lou Vercelletto, muziku Ivana Miljković, a za dizajn zvuka Hélène Clerc-Denizot. Miks zvuka su radili Rémi Gérard, kolor korekcije Pierre-Louis Cassou, dok su kao producenti potpisani Zoran Galić (Vizart, Banja Luka) i Pierre-Louis Cassou (La Tangente, Brisel).

Film "Svaki put kad odeš, ponovo se rađaš", koji će premijerno biti prikazan 6. maja, bavi se temom migracija što je, između ostalog, jedno od prepoznatljivih obilježja Bundalovog stvaralaštva. Radnja filma je smještena u Prijedoru, Bundalovom rodnom gradu, a glavne uloge tumače članovi njegove porodice - baka, majka, supruga i djeca. Film je realizovan uz podršku produkcija iz BiH i Belgije.

Zoran Galić

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Producent Zoran Galić u razgovoru za MONDO rekao je da je ovo druga filmska saradnja između Bundala i njega, jer su ranije radili na filmu "Nenad", koji je doživio festivalski uspjeh.

"Film je proizašao Mladenovim intenzivnim bavljenjem temom odlazaka i migracija. Ovo nije prvi film koji je on radio na tu temu. Prije godinu i po dana imali smo izložbu u Muzeju savremene umjetnosti ("Dolasci-polasci") gdje smo najavili da će se desiti ovaj film. Mladen mi se kad smo se upoznali 2017. godine obratio sa jednim konceptom radova sa temom migracija. Ovaj film se specifično bavi malim detaljem koji smo svi doživjeli, taj momenat kad neko polijeva vodom za sreću. Sve je počelo istraživanjem kako je to krenulo. Razgovarali smo sa ljudima iz Etnografskog muzeja iz Beograda, pokušavajući da nađemo neko pojašnjenje zašto se to dešava", prisjetio se Galić.

Otkrio je da se tokom snimanja filma bliže upoznao sa bolom koji nosi selidba bliskih članova porodice budući da ranije nije imao iskustva sa tim.

"Mali dio moje porodice se odselio i to dosta davno. Nisam imao susreta sa tim stvarima. Kako sam počeo da radim sa njim shvatio sam koliko je to bolan proces, kako za one što odlaze tako i za one što ostaju, te da sve postane i rutina."

Galić se nada da će film "Svaki put kad odeš, ponovo se rađaš" ostvariti dobru festivalsku karijeru, uz napomenu da je jedan član ekipa dobio nagradu.

"Film je već osvojio jednu nagradu od Asocijacija snimatelja i snimateljki u BiH, Zoran Pilipović (direktor fotografije) je dobio nagradu za najbolji kratki dokumentarni film u BiH".

Sa Galićem smo razgovarali o dokumentarnim filmovima, razlici između festivalskih i komercionalnih filmova i potrebi za filmskim festivalom u Republici Srpskoj. Cijeli prilog pogledajte u nastavku:

(MONDO)