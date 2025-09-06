Upozorenje pčelarima: Početkom sedmice zaprašivanje komaraca u Banjaluci

Akcija suzbijanja odraslih jedinki komaraca u Banjaluci biće obavljena u ponedjeljak i utorak, 8. i 9. septembra u večernjim terminima, saopšteno je iz preduzeća "Eko-bel".

Izvor: Grad Banja Luka

U ponedjeljak će zaprašivanje biti obavljeno u naseljima Kuljani, Derviši, Lazarevo jedan i dva, Kumsale, Motike, Debeljaci i Ada, te na lokaciji kasarne "Kozara" i Ložioničkoj ulici.

Zaprašivanje komaraca će se u utorak obaviti u naseljima Pobrđe, dijelu Lauša, Česmi, Drakuliću, Petrićevcu, Paprikovcu - dio oko Univerzitetskog kliničkog centra, te u Ulici Ivana Kukuljevića i potoku Podstranac.

Akcija će biti izvedena od 20.00 do 22.00 časa, a pčelari su obaviješeni da zaštite pčelinja društava.

(Srna)