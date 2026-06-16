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Srpska gradi gastronomski identitet: Lokalni specijaliteti postaju novi turistički adut

Srpska gradi gastronomski identitet: Lokalni specijaliteti postaju novi turistički adut

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Od hercegovačkog vina i sira, preko krajiške pite i domaćih mesnih proizvoda, do tradicionalnih jela iz Podrinja i Romanije – Republika Srpska želi da svoju gastronomiju pretvori u jedan od najprepoznatljivijih turističkih brendova.

Srpska razvija gastroturizam Izvor: MONDO/Ivana Šimundža

Definisanje i brendiranje gastronomskih identiteta po turističkim klasterima, kao i zaštita oznaka geografskog porijekla domaćih proizvoda, među ključnim su ciljevima Nacrta programa razvoja gastroturizma u Republici Srpskoj, koji je pripremila Radna grupa za razvoj gastroturizma.

Riječ je o strateškom dokumentu kojim Srpska nastoji da unaprijedi turističku ponudu, ojača lokalnu ekonomiju i zauzme značajnije mjesto na regionalnoj i međunarodnoj turističkoj mapi.

Na sastanku Radne grupe istaknuto je da se savremeni turizam sve manje svodi na obilazak destinacija, a sve više na autentična iskustva. Upravo zato domaća kuhinja, tradicionalni recepti i lokalni proizvodi postaju važan razlog zbog kojeg turisti biraju određene destinacije.

"Gastronomija nije samo hrana i piće. Ona predstavlja spoj kulture, istorije, običaja i identiteta jednog kraja. Kroz lokalne specijalitete posjetioci upoznaju tradiciju i način života stanovništva", poručeno je na sastanku.

Poseban fokus budućeg razvoja biće na povezivanju poljoprivrede, turizma i ugostiteljstva kroz koncept „od polja do stola“. Ovaj model podrazumijeva snažniju saradnju proizvođača hrane, seoskih domaćinstava, ugostitelja, turističkih organizacija i lokalnih zajednica.

Cilj je da domaći proizvodi pronađu svoje mjesto na turističkoj ponudi Republike Srpske, ali i da prihodi ostvareni kroz turizam ostaju u lokalnim sredinama.

Stručnjaci smatraju da upravo ovakav pristup može donijeti višestruku korist – od povećanja broja turista i promocije domaćih proizvoda do otvaranja novih mogućnosti za poljoprivrednike i mala porodična gazdinstva.

U narednom periodu Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske, zajedno sa Turističkom organizacijom Republike Srpske i drugim partnerima, radiće na digitalnoj promociji domaćih gastroproizvoda, razvoju degustacionih centara, organizovanju kulinarskih radionica i pružanju podrške gastronomskim manifestacijama širom Republike Srpske.

Planirano je i intenzivnije brendiranje lokalnih specijaliteta, kao i aktivnosti na njihovoj zaštiti kroz oznake geografskog porijekla, čime bi pojedini proizvodi mogli postati prepoznatljivi simboli određenih krajeva.

Nadležni vjeruju da će razvoj gastroturizma doprinijeti ne samo jačanju turističke ponude već i očuvanju autentičnog gastronomskog nasljeđa Republike Srpske, pretvarajući domaću kuhinju u jedan od najvažnijih motiva dolaska turista.

(Srna)

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Tagovi

turizam gastronomija Republika Srpska

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