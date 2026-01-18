logo
Energetska kriza u Evropi: Cijene gasa na šestomjesečnom maksimumu

Energetska kriza u Evropi: Cijene gasa na šestomjesečnom maksimumu

Autor Dušan Volaš
0

Cijena prirodnog gasa u Evropi nastavlja sa snažnim rastom usljed neuobičajeno hladnog vremena, dostižući najviši nivo u posljednjih gotovo šest mjeseci.

Gas u Evropi naglo poskupio Izvor: Mondo/Goran Sivački

Tokom protekle trgovačke sedmice, cijena gasa porasla je za oko 20%, što predstavlja najoštriji sedmični skok još od oktobra 2023. godine.

Na berzi u Amsterdamu, referentni terminski ugovori (TTF) za isporuku u narednom mjesecu trgovali su se ujutro po cijeni od 34,30 € ($39,80) po megavat-satu (MWh), što je najviša cijena zabilježena od avgusta prošle godine, prenose svjetske agencije.

Situaciju dodatno usložnjava stanje u skladištima. Evropske rezerve gasa trenutno su na nivou od 52%, što je značajno ispod sezonskog prosjeka koji iznosi 67%. Kako se krajem mjeseca očekuju izrazito niske temperature, postoji opravdan strah od dodatnog povlačenja gasa iz ionako ispražnjenih skladišta.

Pored vremenskih prilika, na tržište snažno utiču i tenzije u Iranu, koji je ključni snabdjevač gasom za Tursku. Zabrinutost oko isporuka porasla je nakon prijetnji američke vlade novim kaznenim carinama od 25% za sve zemlje koje posluju sa Iranom.

Dodatni pritisak na cijene stvara i povećana potražnja iz Kine, koja je trenutno najveći svjetski kupac tečnog prirodnog gasa (LNG). Tržište već u kalkulaciju cijena uključuje ove faktore, što ukazuje na nastavak nestabilnog perioda za evropsku energetiku.

