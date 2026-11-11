Zašto antidepresiv više ne djeluje i šta preduzeti: Jednu grešku ne smijete da napravite

Simptomi depresije se mogu vratiti iz raznih razloga. U članku saznajte kako da prepoznate kada je vrijeme za razgovor sa psihijatrom.

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Kada osoba koja se liječi od depresije primjeti da lijek koji joj je ranije pomagao više nema isti efekat, povratak tuge, bezvoljnosti, nesanice i nedostatka energije može da izazove dodatnu zabrinutost. Mnogi se tada pitaju da li se organizam navikao na terapiju i da li je vrijeme za promjenu lijeka.

Ipak, povratak simptoma ne znači automatski da je antidepresiv prestao da djeluje. Stručnjaci upozoravaju da je najvažnije ne mijenjati terapiju na svoju ruku, već sa ljekarom provjeriti šta je dovelo do pogoršanja i kako prilagoditi liječenje.

Zašto antidepresiv može da djeluje slabije nego ranije?

Povratak simptoma može imati različite uzroke. Nekada je problem u neredovnom uzimanju lijeka ili preskakanju doza, a ponekad na stanje utiču drugi zdravstveni problemi, novi lijekovi, stres ili velike životne promjene. Moguće je i da osoba više ne reaguje dovoljno dobro na dosadašnju terapiju, zbog čega je potrebna nova procjena psihijatra.

Šta nikako ne treba raditi?

Jedna od najvažnijih stvari jeste da ne prekidate terapiju i ne mijenjate dozu bez dogovora sa ljekarom. Nagli prekid antidepresiva može izazvati vrtoglavicu, mučninu, glavobolju i probleme sa spavanjem.

Žena sa problemima sa spavanjem

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Ovi simptomi ponekad mogu da liče na povratak depresije, pa je važno da ljekar procijeni šta se zapravo događa. Ako je potrebno ukinuti lijek, doza se obično postepeno smanjuje prema planu koji određuje stručnjak.

Bilježite simptome i promjene raspoloženja

Prije odlaska na pregled korisno je da zabilježite kada su tegobe počele, koliko spavate, kakav vam je apetit i da li imate problema sa koncentracijom ili nedostatkom energije.

Važno je pomenuti i eventualno preskakanje doza, nove lijekove, suplemente i stresne događaje. Ove informacije mogu pomoći ljekaru da pronađe razlog pogoršanja.

Kada treba ponovo razgovarati sa psihijatrom?

Ako se simptomi vraćaju ili pogoršavaju, zakažite pregled. Ljekar može da procijeni da li je potrebno prilagoditi dozu, promijeniti antidepresiv, uvesti dodatni lijek ili uključiti psihoterapiju. Ne postoji jedno rješenje za sve pacijente, pa se terapija određuje individualno.

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Šta pokazuje istraživanje o kombinovanju antidepresiva?

OPTIMUM studija, objavljena 2023. godine u časopisu The New England Journal of Medicine, pratila je 619 osoba starijih od 60 godina kod kojih prethodna terapija depresije nije dala dovoljno dobre rezultate.

Istraživači su upoređivali dodavanje aripiprazola postojećem antidepresivu, dodavanje bupropiona i zamjenu dotadašnjeg lijeka bupropionom.

Remisija, odnosno povlačenje simptoma prema kriterijumima istraživanja, zabilježena je kod 28,9 odsto učesnika koji su dobijali aripiprazol uz postojeću terapiju, 28,2 odsto onih kojima je dodat bupropion i 19,3 odsto pacijenata koji su prešli na bupropion.

Rezultati ukazuju da dodavanje drugog lijeka može biti jedna od mogućnosti, ali ne znače da je takva terapija odgovarajuća za svakoga.

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Koliko treba čekati na dejstvo novog antidepresiva?

Antidepresivima je obično potrebno četiri do osam nedjelja da pokažu puni terapijski efekat. Pojedini simptomi, poput problema sa snom i apetitom, mogu se popraviti ranije, piše eKlinika.

Ipak, ako se stanje pogoršava, ne treba čekati da ovaj period prođe bez konsultacije sa ljekarom. Posebno je važno prijaviti nove ili izražene neželjene reakcije.

Kada je potrebna hitna pomoć?

Ako se pojave misli o samoubistvu ili samopovređivanju, neophodno je odmah potražiti stručnu pomoć. Ukoliko postoji neposredna opasnost, treba kontaktirati hitnu službu ili najbližu urgentnu psihijatrijsku službu.

Povratak simptoma depresije ne znači da više nema mogućnosti za poboljšanje. To je znak da plan liječenja treba ponovo procijeniti, a terapiju nikako ne treba mijenjati bez savjeta lekara.

(Mondo)