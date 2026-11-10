Zaboravite na još jednu šoljicu kafe: Ovaj napitak razbuđuje, a sadrži i moćne antioksidanse

Zeleni čaj sadrži manje kofeina od kafe, ali i biljna jedinjenja koja mogu povoljno da utiču na organizam. Evo zašto ga vrijedi piti ujutru.

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Za mnoge ljude dan ne može da počne bez šoljice kafe. Ipak, sve više pažnje privlači zeleni čaj, napitak koji sadrži kofein, ali i biljna jedinjenja koja mogu da imaju povoljan uticaj na zdravlje.

Jedna od glavnih razlika između kafe i zelenog čaja jeste količina kofeina. Prema podacima klinike Mejo, šolja kuvane kafe od oko 237 mililitara sadrži približno 96 miligrama kofeina, dok ista količina zelenog čaja ima oko 29 miligrama. To znači da zeleni čaj može da bude dobar izbor za one koji žele blaži stimulativni efekat, ali ne žele potpuno da se odreknu kofeina.

Može da pomogne koncentraciji

Mača je prirodni stimulator imuniteta, a mača čaj pruža brojne koristi za zdravlje.

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Zeleni čaj sadrži kofein, koji može da poveća budnost, pažnju i koncentraciju. Međutim, tu je i L-teanin, aminokiselina koja se prirodno nalazi u listovima čaja. Istraživanja ukazuju da kombinacija L-teanina i kofeina može povoljno da utiče na pojedine aspekte pažnje i raspoloženja. Ipak, naučnici naglašavaju da je potrebno još istraživanja kako bi se ovi efekti potpuno razjasnili.

Bogat je antioksidansima

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Zeleni čaj sadrži polifenole, među kojima se posebno izdvajaju katehini. Jedan od najpoznatijih je EGCG, biljno jedinjenje koje se proučava zbog svojih antioksidativnih svojstava. Jednostavnije rečeno, antioksidansi pomažu organizmu da se izbori sa štetnim uticajem slobodnih radikala, koji nastaju tokom normalnih procesa u telu, ali i pod uticajem zagađenja, UV zračenja i drugih spoljašnjih faktora. Kada ih ima previše, mogu da oštete ćelije i doprinesu njihovom propadanju. Upravo zbog toga naučnici ispituju da li redovno konzumiranje zelenog čaja može da doprinese očuvanju zdravlja srca i krvnih sudova.

Da li je bolji od kafe?

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Ne postoji univerzalan odgovor. I kafa i zeleni čaj sadrže korisna biljna jedinjenja i povezani su sa određenim zdravstvenim prednostima. Zbog toga nema potrebe da se kafa potpuno izbaci iz svakodnevne rutine ako vam prija i ne izaziva neželjene reakcije.

Zeleni čaj, međutim, može da bude zanimljiva alternativa osobama kojima kafa izaziva nervozu, lupanje srca ili neprijatan osjećaj u stomaku. Ipak, i on sadrži kofein, pa nije potpuno bez stimulativnog dejstva. Ako želite da promijenite jutarnju rutinu, šolja nezaslađenog zelenog čaja može biti dobar početak. Najvažnije je da obratite pažnju na to kako vaš organizam reaguje na različite napitke.

(Mondo)