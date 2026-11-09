Da li borovnice mogu da poboljšaju raspoloženje? Naučnici otkrili nevjerovatnu vezu između omiljenog voća i mozga

Nova studija ukazuje na to da svakodnevna porcija plavih bobica direktno mijenja procese u stomaku i pomaže u ublažavanju simptoma depresije, a tajna se krije u crijevima!

Izvor: Rina

Borovnice već dugo nose titulu "superhrane", ali novo istraživanje ljekara sa prestižnog Harvarda donosi vijest koja bi mogla potpuno da promijeni pristup očuvanju mentalnog zdravlja. Svakodnevni unos ovog bobičastog voća ne prija samo nepcima i krvnim sudovima, već direktno utiče na crijevni mikrobiom i može da pomogne u ublažavanju simptoma depresije kod starijih osoba.

Ova saznanja otvaraju vrata jednostavnim, prirodnim načinima podrške mentalnom zdravlju, posebno za starije ljude koji vode pretežno sedantaran način života i nemaju uvijek mogućnost za redovne šetnje u prirodi ili intenzivniju fizičku aktivnost.

Izvor: Rina

Eksperiment od 90 dana: Šta se desilo u tijelu ispitanika?

U pilot istraživanju učestvovalo je 18 odraslih osoba starijih od 65 godina sa blagim znacima depresivnog raspoloženja. Ispitanici su tokom tri mjeseca svakog dana dobijali ili 48 grama liofilizovanog praha borovnice (što odgovara porciji od oko dvije pune šolje svježeg voća) ili kontrolni placebo bez aktivnih sastojaka.

Kako je objasnila dr Kortni Milar, molekularna nutricionistkinja koja je predvodila tim, cilj je bio jasan - vidjeti kako tačno moćni pigmenti i biljna vlakna utiču na crevne bakterije i psihu.

Nakon tri mjeseca, raspoloženje se popravilo kod obje grupe, što nije neobično zbog samog placebo efekta i osjećaja da se o njima neko brine. Ipak, oni koji su unosili prave borovnice bilježili su stabilnija i vidljivija poboljšanja, a prava naučna senzacija krila se tamo gdje su se najmanje nadali - u analizama crijevne flore.

Tajna veze između crijeva i mozga: Enzimi za mir i spokoj

Sekvenciranjem DNK bakterija iz digestivnog trakta, istraživači su otkrili da su borovnice pokrenule pravu malu revoluciju u crijevima. Zabiljžen je rast u čak pet grupa ključnih bakterijskih enzima.

Posebnu pažnju privukao je enzim zadužen za stvaranje gama-aminobuterne kiseline (GABA) — čuvenog neurotransmitera koji u našem organizmu djeluje kao prirodni sedativ, ublažava anksioznost i reguliše raspoloženje. Moćni antocijanini, tamnoplavi pigmenti po kojima su borovnice prepoznatljive, zajedno sa dijetetskim vlaknima hrane „dobre“ bakterije i tako posredno šalju umirujuće signale direktno u mozak.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Da li su borovnice čudotvorne?

Iako su nalazi izuzetno ohrabrujući, harvardski tim poziva na umjerenost i realna očekivanja. Uzorak ispitanika bio je mali, pa je potrebno sprovesti šira klinička ispitivanja kako bi se dobili konačni odgovori.

Kako stručnjaci napominju, nijedna namirnica sama po sebi nije magični štapić koji preko noći briše depresiju. Međutim, uvrštavanje šake borovnica u svakodnevni doručak ili užinu predstavlja lak, ukusan i naučno podržan korak ka boljem raspoloženju, bistrijem umu i zdravijem stomaku.

(Mondo)