Jedna jesenja voćka baš pomaže kod visokog pritiska: Puca od antioskidanasa, a sezona je upravo počela

Nar su s razlogom od davnina nazivali voćem bogova.

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Dok jesen donosi bogat izbor sezonskog voća, jedna namirnica posebno se izdvaja zbog svojih mogućih koristi za zdravlje srca i krvnih sudova. Riječ je o naru, sočnom plodu prepoznatljivom po zrncima crvenim poput rubina, koji nije samo ukusan dodatak obrocima već sadrži i niz korisnih biljnih jedinjenja.

Istraživanja ukazuju na to da bi mogao da doprinese regulisanju krvnog pritiska, a nutricionisti objašnjavaju zbog čega bi trebalo češće da se nađe na našem jelovniku.

Naime, istraživanja su pokazala da nar može da snizi sistolni krvni pritisak za 3,5-8 mmHg, a dijastolni za 1,5-3 mmHg. Najveću korist od toga mogli bi da imaju ljudi koji već imaju povišen krvni pritisak (hipertenziju). Značaj ovog dejstva nara postaje jasniji kada se uzme u obzir da smanjenje sistolnog pritiska za 5 mmHg može da umanji rizik od ozbiljnih kardiovaskularnih događaja, poput srčanog i moždanog udara, za oko 10 odsto.

Iako su ovi rezultati obećavajući, nalazi se razlikuju od studije do studije, a u mnogima su korišćeni sok ili ekstrakti nara, umjesto cijelog ploda. To znači da su potrebna dodatna istraživanja kako bi se utvrdilo da li konzumiranje cijelog ploda ima isti povoljan uticaj na krvni pritisak. Bez obzira na to, zahvaljujući antioksidansima, vlaknima i drugim hranljivim materijama koje sadrži, nar je odličan izbor za ishranu koja doprinosi zdravlju srca.

nar

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Postoje tri glavna razloga zbog kojih ovo voće može da snizi krvni pritisak:

1. Značaj polifenola

Nar je posebno bogat polifenolima, jedinjenjima koja deluju kao antioksidansi. Među njima se nalazi i grupa polifenola poznata kao elagitanini. Istraživanja ukazuju na to da elagitanini mogu da pomognu u snižavanju krvnog pritiska. Jedan pregled istraživanja pokazao je da je konzumiranje voća bogatog elagitaninima doprinijelo snižavanju krvnog pritiska kod osoba sa hipertenzijom, prenosi NIN.

Polifenoli takođe pomažu u zaštiti ćelija od nestabilnih molekula poznatih kao slobodni radikali. Kada se slobodni radikali nagomilaju u prevelikoj količini, mogu da oštete krvne sudove i doprinesu upalnim procesima i povišenom krvnom pritisku. Preparati na bazi nara mogli bi da pomognu i u smanjenju nivoa markera zapaljenja povezanih sa srčanim oboljenjima, mada su za potvrdu ovog dejstva potrebna dodatna istraživanja.

Sok od nara je odličan za rast kose

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2. Može da doprinese opuštanju krvnih sudova

Da bi krv nesmetano i ravnomjerno proticala, zdravi krvni sudovi moraju da budu u stanju da se šire i sužavaju. Ukočeni ili suženi krvni sudovi mogu da dovedu do povećanja krvnog pritiska.

Polifenoli iz nara mogu da pomognu u opuštanju krvnih sudova tako što utiču na enzim poznat kao angiotenzin-konvertujući enzim (ACE). Ovaj enzim učestvuje u stvaranju hormona koji sužava krvne sudove i povećava krvni pritisak. Laboratorijska istraživanja i studije na životinjama ukazuju na to da pojedina jedinjenja iz nara mogu da smanje aktivnost ovog enzima. Na taj način mogla bi da doprinesu opuštanju krvnih sudova i olakšaju protok krvi.

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Vidi opis Jedna jesenja voćka baš pomaže kod visokog pritiska: Puca od antioskidanasa, a sezona je upravo počela 1. Zeleni čaj - jedan je od najpoznatijih napitaka kada je reč o zdravim životnim navikama. Sadrži katehine, biljna jedinjenja iz grupe polifenola koja se proučavaju zbog mogućeg uticaja na zdravlje srca i krvnih sudova. Neka istraživanja ukazuju na to da redovno konzumiranje zelenog čaja može povoljno uticati na pojedine pokazatelje masnoća u krvi, ali on nije lek niti zamena za terapiju. Pošto sadrži kofein, može da doprinese budnosti i koncentraciji. Ako ste osetljivi na kofein ili imate problema sa snom, bolje je da ga pijete ujutru ili tokom prepodneva. 2. Crni čaj - dobija se od iste biljke kao i zeleni, ali se listovi tokom proizvodnje drugačije obrađuju, zbog čega napitak ima tamniju boju i intenzivniji ukus. Sadrži polifenole koji se proučavaju zbog mogućih koristi za kardiovaskularno zdravlje. Osim toga, zahvaljujući kofeinu, može da bude dobar izbor za jutarnju rutinu, naročito ako želite da promenite uobičajene navike i povremeno zamenite kafu drugim napitkom. Najbolje ga je piti bez velike količine šećera. Imajte na umu da, kao i kafa i zeleni čaj, može da izazove nervozu ili oteža uspavljivanje kod osoba osetljivih na kofein. 3. Kamilica - decenijama je deo kućnih rituala za opuštanje. Prirodno ne sadrži kofein, ima blag ukus i mnogima prija uveče, kada žele da uspore tempo nakon napornog dana. Postoje istraživanja koja ukazuju na moguće koristi kamilice za opuštanje i kvalitet sna, ali dokazi još nisu dovoljno jaki da bi se tvrdilo da pouzdano rešava nesanicu. Topla šolja čaja, uz mirniju atmosferu i redovnu večernju rutinu, može da bude prijatan način da se pripremite za odmor. Osobe alergične na ambroziju i srodne biljke treba da budu oprezne jer je moguća alergijska reakcija. 4. Čaj od đumbira - poznat po svom karakterističnom, blago ljutom ukusu, a često se koristi i u pripremi čaja. Ovaj napitak tradicionalno se pije kada se jave mučnina ili nelagodnost u stomaku. Pojedina istraživanja ukazuju na to da đumbir može da pomogne kod određenih vrsta mučnine, uključujući mučninu tokom trudnoće. Ipak, rezultati istraživanja različitih preparata ne mogu se automatski preneti na običan čaj. Ako imate osetljiv želudac, obratite pažnju na reakciju organizma jer đumbir kod nekih ljudi može da izazove gorušicu ili dodatnu nelagodnost. 5. Čaj od nane - jedan od omiljenih biljnih čajeva u našim krajevima, posebno nakon obroka. Prepoznatljiva je po osvežavajućem mirisu i ukusu, a tradicionalno se koristi za ublažavanje blagih probavnih tegoba. Ipak, važno je razlikovati dokaze koji se odnose na čaj od nane od istraživanja ulja nane u posebnim preparatima. Ne može se pretpostaviti da običan čaj ima isti efekat kao kapsule koje se koriste za određene simptome sindroma iritabilnog creva. Još jedna važna napomena: nana kod pojedinih ljudi može da pogorša gorušicu i refluks. Ako vam se kiselina često vraća u jednjak, pratite kako reagujete nakon što je popijete. 6. Čaj od hibiskusa - osvežavajući napitak bez kofeina Hibiskus je prepoznatljiv po intenzivnoj crvenoj boji i blago kiselkastom ukusu. Može da se pije topao, ali i rashlađen, pa je pogodan za različite delove godine. Istraživanja ukazuju na mogućnost da čaj od hibiskusa doprinese snižavanju krvnog pritiska kod nekih osoba. Međutim, efekat nije isti kod svih i ovaj napitak nikako ne treba da zameni propisanu terapiju. Ako imate nizak krvni pritisak ili uzimate lekove za njegovo snižavanje, posavetujte se sa lekarom pre nego što počnete redovno da pijete veće količine ovog čaja. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Shutterstock Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Shutterstock Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Shutterstock Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Shutterstock Br. slika: 6 6 / 6 AD

3. Sadrži kalijum

Kalijum je važan mineral koji pomaže u regulisanju krvnog pritiska tako što održava ravnotežu natrijuma u organizmu i doprinosi pravilnom funkcionisanju krvnih sudova. Polovina šolje sjemenki nara sadrži oko 200 miligrama kalijuma, što predstavlja približno 6 do 8 odsto preporučene dnevne količine za odrasle osobe.

Kalijum pomaže organizmu da putem mokraće izbaci višak natrijuma, a istovremeno doprinosi opuštanju zidova krvnih sudova. Oba ova procesa pomažu u održavanju normalnog krvnog pritiska. Namirnice bogate kalijumom važan su dio DASH režima ishrane, za koji je dokazano da doprinosi snižavanju krvnog pritiska.

(Mondo)