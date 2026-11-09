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Jedna jesenja voćka baš pomaže kod visokog pritiska: Puca od antioskidanasa, a sezona je upravo počela

Jedna jesenja voćka baš pomaže kod visokog pritiska: Puca od antioskidanasa, a sezona je upravo počela

Autor Mihajlo Popović Izvor Lepa i srećna
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Nar su s razlogom od davnina nazivali voćem bogova.

Jedna jesenja voćka baš pomaže kod visokog pritiska Izvor: Me dia/Shutterstock

Dok jesen donosi bogat izbor sezonskog voća, jedna namirnica posebno se izdvaja zbog svojih mogućih koristi za zdravlje srca i krvnih sudova. Riječ je o naru, sočnom plodu prepoznatljivom po zrncima crvenim poput rubina, koji nije samo ukusan dodatak obrocima već sadrži i niz korisnih biljnih jedinjenja.

Istraživanja ukazuju na to da bi mogao da doprinese regulisanju krvnog pritiska, a nutricionisti objašnjavaju zbog čega bi trebalo češće da se nađe na našem jelovniku.

Naime, istraživanja su pokazala da nar može da snizi sistolni krvni pritisak za 3,5-8 mmHg, a dijastolni za 1,5-3 mmHg. Najveću korist od toga mogli bi da imaju ljudi koji već imaju povišen krvni pritisak (hipertenziju). Značaj ovog dejstva nara postaje jasniji kada se uzme u obzir da smanjenje sistolnog pritiska za 5 mmHg može da umanji rizik od ozbiljnih kardiovaskularnih događaja, poput srčanog i moždanog udara, za oko 10 odsto.

Iako su ovi rezultati obećavajući, nalazi se razlikuju od studije do studije, a u mnogima su korišćeni sok ili ekstrakti nara, umjesto cijelog ploda. To znači da su potrebna dodatna istraživanja kako bi se utvrdilo da li konzumiranje cijelog ploda ima isti povoljan uticaj na krvni pritisak. Bez obzira na to, zahvaljujući antioksidansima, vlaknima i drugim hranljivim materijama koje sadrži, nar je odličan izbor za ishranu koja doprinosi zdravlju srca.

nar
Izvor: Shutterstock

Postoje tri glavna razloga zbog kojih ovo voće može da snizi krvni pritisak:

1. Značaj polifenola

Nar je posebno bogat polifenolima, jedinjenjima koja deluju kao antioksidansi. Među njima se nalazi i grupa polifenola poznata kao elagitanini. Istraživanja ukazuju na to da elagitanini mogu da pomognu u snižavanju krvnog pritiska. Jedan pregled istraživanja pokazao je da je konzumiranje voća bogatog elagitaninima doprinijelo snižavanju krvnog pritiska kod osoba sa hipertenzijom, prenosi NIN.

Polifenoli takođe pomažu u zaštiti ćelija od nestabilnih molekula poznatih kao slobodni radikali. Kada se slobodni radikali nagomilaju u prevelikoj količini, mogu da oštete krvne sudove i doprinesu upalnim procesima i povišenom krvnom pritisku. Preparati na bazi nara mogli bi da pomognu i u smanjenju nivoa markera zapaljenja povezanih sa srčanim oboljenjima, mada su za potvrdu ovog dejstva potrebna dodatna istraživanja.

Sok od nara je odličan za rast kose
Izvor: Shutterstock

2. Može da doprinese opuštanju krvnih sudova

Da bi krv nesmetano i ravnomjerno proticala, zdravi krvni sudovi moraju da budu u stanju da se šire i sužavaju. Ukočeni ili suženi krvni sudovi mogu da dovedu do povećanja krvnog pritiska.

Polifenoli iz nara mogu da pomognu u opuštanju krvnih sudova tako što utiču na enzim poznat kao angiotenzin-konvertujući enzim (ACE). Ovaj enzim učestvuje u stvaranju hormona koji sužava krvne sudove i povećava krvni pritisak. Laboratorijska istraživanja i studije na životinjama ukazuju na to da pojedina jedinjenja iz nara mogu da smanje aktivnost ovog enzima. Na taj način mogla bi da doprinesu opuštanju krvnih sudova i olakšaju protok krvi.

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3. Sadrži kalijum

Kalijum je važan mineral koji pomaže u regulisanju krvnog pritiska tako što održava ravnotežu natrijuma u organizmu i doprinosi pravilnom funkcionisanju krvnih sudova. Polovina šolje sjemenki nara sadrži oko 200 miligrama kalijuma, što predstavlja približno 6 do 8 odsto preporučene dnevne količine za odrasle osobe.

Kalijum pomaže organizmu da putem mokraće izbaci višak natrijuma, a istovremeno doprinosi opuštanju zidova krvnih sudova. Oba ova procesa pomažu u održavanju normalnog krvnog pritiska. Namirnice bogate kalijumom važan su dio DASH režima ishrane, za koji je dokazano da doprinosi snižavanju krvnog pritiska.

(Mondo)

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nar voće krvni pritisak

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