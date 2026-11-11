Popularna namirnica može da ošteti bubrege ako pretjerate: Mnogi je koriste zbog upala, a ne znaju za rizike

Kurkuma važi za prirodni saveznik u borbi protiv upala, ali njeni suplementi mogu da povećaju rizik od kamena u bubregu. Stručnjaci upozoravaju ko bi trebalo da ih izbjegava.

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Kurkuma je posljednjih godina postala veoma popularna kao prirodni saveznik u borbi protiv upala. Mnogi je koriste kao dodatak ishrani, najčešće u obliku kapsula i koncentrovanih suplemenata, vjerujući da tako čine nešto dobro za svoje zdravlje. Ipak, stručnjaci upozoravaju da ovi preparati nisu bez rizika i da kod pojedinih ljudi mogu da povećaju opasnost od problema sa bubrezima.

Iako se kurkuma često predstavlja kao bezbjedan prirodni sastojak, važno je postoji razlika između količine koja se koristi kao začin u hrani i znatno većih doza koje se unose putem suplemenata.

Kako kurkuma može da utiče na bubrege?

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Jedan od razloga za zabrinutost jeste visok sadržaj oksalata u kurkumi. Riječ je o jedinjenjima koja u organizmu mogu da se vezuju za kalcijum i formirati kristale kalcijum-oksalata. Oni vremenom mogu da se nagomilavaju i da dovedu do stvaranja kamena u bubregu.

Prema analizi iz 2026. godine, pojedini suplementi kurkume mogu da sadrže i do 50 miligrama oksalata po preporučenoj dozi, dok je kod jedne formulacije sa crnim biberom zabilježeno čak 93 miligrama. To ne znači da će svaka osoba koja uzima kurkumu da razvije kamen u bubregu, ali koncentrisani preparati mogu da predstavljaju dodatni rizik za ljude koji su tome već skloni.

Problem može da bude i olovo

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Još jedan razlog za oprez jeste mogućnost kontaminacije preparata teškim metalima. Stručnjaci upozoravaju da kurkuma može da bude zagađena olovom, koje vremenom može da ošteti bubrege. U jednom istraživanju, olovo je pronađeno u 14 odsto od 356 uzoraka kurkume iz Južne Azije, pri čemu su pojedini uzorci imali koncentracije iznad dva mikrograma po gramu.

Posebno oprezne treba da budu osobe koje već imaju problema sa bubrezima, jer njihov organizam može da ima smanjenu sposobnost izlučivanja viška minerala i drugih otpadnih materija.

Ko treba posebno da obrati pažnju?

Osobe koje imaju hroničnu bolest bubrega ili su ranije imale kamen u bubregu trebalo bi da se posavjetuju sa ljekarom prije nego što počnu da koriste suplemente kurkume. Važno je i da suplementi ne prolaze istu prethodnu proveru bezbjednosti i efikasnosti kao lijekovi. Zbog toga je prilikom kupovine važno da se biraju proizvođači koji jasno navode sastav i imaju nezavisne sertifikate o kontroli kvaliteta, poput USP Verified ili NSF Certified.

Stručnjaci savjetuju i da se kurkuma ne uzima na svoju ruku, već da se prije uvođenja bilo kog suplementa proveri da li je bezbijedan u kombinaciji sa postojećom terapijom.

(Mondo)