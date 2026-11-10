Koktel broj 1 protiv zimskog gojenja: Dodajte tri namirnice u kefir i spriječite gomilanje kilograma

Kefir sa đumbirom i cimetom je ukusna kombinacija koja može pomoći u mršavljenju. Saznajte više o njegovim prednostima i pripremi.

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Zimski period ima svoje čari, ali i izazove. Kako odoljeti slavskim gozbama i prazničnim đkonijama? Teško, ali postoje mali trikovi da preduprijedite gomilanje kilograma. Jedan od njih je ovaj napitak čija je osnova kefir.

Domaći napitak od kefira, cimeta, đumbira i ljute paprike često se pominje kao saveznik u procesu mršavljenja. Kombinacija fermentisanog mliječnog napitka i aromatičnih začina privlači pažnju onih koji žele da uvedu male promjene u svoju svakodnevnu ishranu. Evo kako se priprema i na šta treba obratiti pažnju.

Prilično oštar i začinjen ukus ovog kefirskog napitka možda neće svakome odgovarati. Ipak, kefir i cimet daju mu prijatnu osnovu, dok đumbir i ljuta papričica doprinose karakterističnoj aromi.

Nije tajna da kefir može biti koristan dio uravnotežene ishrane. Sadrži korisne mikroorganizme koji mogu doprinijeti zdravlju crijevne mikroflore, a ujedno je izvor proteina i drugih važnih hranljivih materija.

Njegov ukus može se obogatiti dodavanjem nekoliko aromatičnih začina – đumbira, cimeta i mljevene crvene paprike.

Kefir sa cimetom

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Sastojci za jednu porciju napitka

200 g kefira (sa sadržajem masti do 1%)

1 kašičica cimeta u prahu

1–2 kašičice sitno rendanog svježeg đumbira ili đumbira u prahu

1 prstohvat ljute crvene paprike

Priprema: Priprema ne može biti jednostavnija – dobro pomiješajte kefir sa svim navedenim začinima. Najbolje je da svaku porciju pripremite neposredno prije konzumiranja.

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Kako i kada piti napitak od kefira, đumbira i cimeta?

Postoje različiti načini na koje ljudi uključuju ovakav napitak u svoju ishranu. Neki ga piju 20–30 minuta prije obroka, dok drugi više vole da ga konzumiraju nakon jela.

Ipak, nema pouzdanih dokaza da vrijeme konzumiranja ove kombinacije značajno ubrzava metabolizam ili da sama po sebi dovodi do gubitka kilograma.

Ako vam prija, napitak možete uključiti u svakodnevnu ishranu kao užinu ili dodatak obroku. Nije preporučljivo da njime zamjenjujete večeru ili druge redovne obroke, niti da ga koristite kao osnovu restriktivnih dijeta.

Takođe, imajte na umu da ljuta papričica i đumbir kod osoba sa osjetljivim želucem mogu izazvati nelagodnost, gorušicu ili iritaciju.

Koliko vremena je potrebno da se vide rezultati?

Brzina mršavljenja zavisi od brojnih faktora, uključujući način ishrane, fizičku aktivnost, san i individualne karakteristike organizma.

Kefir sa đumbirom, cimetom i ljutom papričicom može biti zanimljiv dodatak jelovniku, ali nije čarobno sredstvo za skidanje kilograma. Za dugoročne rezultate mnogo su važniji uravnotežena ishrana, redovno kretanje i održive svakodnevne navike.

Na kraju, upravo je to najvažnije: pronaći način ishrane koji vam prija, koji možete dugoročno da održavate i koji doprinosi vašem zdravlju.

(Mondo)