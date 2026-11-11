10 načina za ublažavanje stresa za manje od 10 minuta: Pomoći će vam da se umirite u rekordnom roku

Stres ne možemo uvijek da izbjegnemo, ali je zato važno da znamo koje tehnike mogu da nam pomognu da ga ublažimo.

Izvor: Shutterstock/Y'alax

Stres je dio svakodnevnog života, a mogu ga izazvati posao, porodični problemi, rokovi na poslju, užurban tempo svakodnevice. Iako je prirodna reakcija organizma na izazove, dugotrajan stres može negativno da utiče na zdravlje, raspoloženje i kvalitet života.

Kada smo pod stresom, tijelo oslobađa kortizol, hormon koji nam pomaže da reagujemo u zahtjevnim situacijama. Međutim, ako je njegov nivo dugo povišen, mogu se javiti problemi sa spavanjem, tjelesnom težinom i zdravljem srca.

Dobra vijest je da male svakodnevne navike mogu pomoći da se opustimo i povratimo ravnotežu.

Probajte neki od ovih 10 jednostavnih načina da smanjite stres:

1. Slušajte umirujuću muziku Nježne melodije klavira, harfe ili zvuci prirode mogu pomoći da se opustite i poboljšate raspoloženje. Odvojite nekoliko minuta za muziku koja vam prija i prepustite se umirujućim tonovima. 2. Praktikujte duboko disanje Usporite disanje i usmjerite pažnju na svaki udah i izdah. Tehnike poput dijafragmalnog disanja ili metode 4-7-8 mogu pomoći u smirivanju nervnog sistema i smanjenju osjećaja napetosti. 3. Zamislite svoje mirno mjesto Zatvorite oči i zamislite plažu, šumu ili neko drugo mjesto na kojem se osjećate spokojno. Vizualizacija može pomoći da se na trenutak udaljite od svakodnevnih briga i pronađete unutrašnji mir. 4. Uživajte u kockici crne čokolade Kvalitetna crna čokolada sadrži biljna jedinjenja koja se povezuju sa povoljnim efektima na organizam. Ponekad je i mali užitak dovoljan da popravi raspoloženje i uljepša dan. 5. Opustite se uz aromaterapiju Lavanda, sandalovina i eukaliptus često se koriste za opuštanje. Prijatni mirisi mogu doprinijeti stvaranju umirujuće atmosfere i učiniti vaš prostor idealnim mjestom za odmor. 6. Pripremite sebi toplu kupku Topla voda može pomoći u opuštanju mišića i ublažavanju napetosti. Prigušite svjetlo, pustite laganu muziku i priuštite sebi nekoliko trenutaka mira daleko od svakodnevnih obaveza. 7. Pokrenite tijelo i razbistrite misli Kratka šetnja, lagano istezanje ili nekoliko joga položaja mogu pomoći da razbistrite misli i poboljšate raspoloženje. Ne morate vježbati intenzivno da biste osjetili pozitivne efekte fizičke aktivnosti. 8. Uživajte u šolji biljnog čaja Kamilica i nana odličan su izbor za mali ritual opuštanja. Usporite tempo, uživajte u toplom napitku i odvojite nekoliko minuta za sebe. Ponekad upravo takvi mali rituali čine veliku razliku. 9. Provedite vrijeme sa svojim ljubimcem Druženje sa životinjama može doprinijeti smanjenju nivoa kortizola i povećanju oksitocina, hormona povezanog sa osjećajem bliskosti i zadovoljstva. Ponekad je dovoljno samo nekoliko minuta igre, maženja ili zajedničkog odmora da se osjećate bolje. 10. Zapišite svoje misli i osjećanja Pisanje dnevnika može vam pomoći da prepoznate emocije i bolje razumijete šta vam izaziva stres. Zapišite svoje brige, misli i osjećanja bez potrebe da pratite bilo kakva pravila. Na taj način možete lakše sagledati ono što vas opterećuje i pronaći način da se osjećate rasterećenije. Briga o sebi počinje malim koracima Briga o sebi ne mora podrazumijevati velike promjene. Ponekad je dovoljno nekoliko minuta dnevno posvetiti aktivnostima koje vam donose mir, zadovoljstvo i osjećaj ravnoteže.

(Mondo)