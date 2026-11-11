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10 načina za ublažavanje stresa za manje od 10 minuta: Pomoći će vam da se umirite u rekordnom roku

10 načina za ublažavanje stresa za manje od 10 minuta: Pomoći će vam da se umirite u rekordnom roku

Autor Mihajlo Popović Izvor Sensa
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Stres ne možemo uvijek da izbjegnemo, ali je zato važno da znamo koje tehnike mogu da nam pomognu da ga ublažimo.

10 načina za ublažavanje stresa za manje od 10 minuta Izvor: Shutterstock/Y'alax

Stres je dio svakodnevnog života, a mogu ga izazvati posao, porodični problemi, rokovi na poslju, užurban tempo svakodnevice. Iako je prirodna reakcija organizma na izazove, dugotrajan stres može negativno da utiče na zdravlje, raspoloženje i kvalitet života.

Kada smo pod stresom, tijelo oslobađa kortizol, hormon koji nam pomaže da reagujemo u zahtjevnim situacijama. Međutim, ako je njegov nivo dugo povišen, mogu se javiti problemi sa spavanjem, tjelesnom težinom i zdravljem srca.

Dobra vijest je da male svakodnevne navike mogu pomoći da se opustimo i povratimo ravnotežu.

Probajte neki od ovih 10 jednostavnih načina da smanjite stres:

1. Slušajte umirujuću muziku

Nježne melodije klavira, harfe ili zvuci prirode mogu pomoći da se opustite i poboljšate raspoloženje. Odvojite nekoliko minuta za muziku koja vam prija i prepustite se umirujućim tonovima.

2. Praktikujte duboko disanje

Usporite disanje i usmjerite pažnju na svaki udah i izdah. Tehnike poput dijafragmalnog disanja ili metode 4-7-8 mogu pomoći u smirivanju nervnog sistema i smanjenju osjećaja napetosti.

3. Zamislite svoje mirno mjesto

Zatvorite oči i zamislite plažu, šumu ili neko drugo mjesto na kojem se osjećate spokojno. Vizualizacija može pomoći da se na trenutak udaljite od svakodnevnih briga i pronađete unutrašnji mir.

4. Uživajte u kockici crne čokolade

Kvalitetna crna čokolada sadrži biljna jedinjenja koja se povezuju sa povoljnim efektima na organizam. Ponekad je i mali užitak dovoljan da popravi raspoloženje i uljepša dan.

5. Opustite se uz aromaterapiju

Lavanda, sandalovina i eukaliptus često se koriste za opuštanje. Prijatni mirisi mogu doprinijeti stvaranju umirujuće atmosfere i učiniti vaš prostor idealnim mjestom za odmor.

6. Pripremite sebi toplu kupku

Topla voda može pomoći u opuštanju mišića i ublažavanju napetosti. Prigušite svjetlo, pustite laganu muziku i priuštite sebi nekoliko trenutaka mira daleko od svakodnevnih obaveza.

7. Pokrenite tijelo i razbistrite misli

Kratka šetnja, lagano istezanje ili nekoliko joga položaja mogu pomoći da razbistrite misli i poboljšate raspoloženje. Ne morate vježbati intenzivno da biste osjetili pozitivne efekte fizičke aktivnosti.

8. Uživajte u šolji biljnog čaja

Kamilica i nana odličan su izbor za mali ritual opuštanja. Usporite tempo, uživajte u toplom napitku i odvojite nekoliko minuta za sebe. Ponekad upravo takvi mali rituali čine veliku razliku.

9. Provedite vrijeme sa svojim ljubimcem

Druženje sa životinjama može doprinijeti smanjenju nivoa kortizola i povećanju oksitocina, hormona povezanog sa osjećajem bliskosti i zadovoljstva. Ponekad je dovoljno samo nekoliko minuta igre, maženja ili zajedničkog odmora da se osjećate bolje.

10. Zapišite svoje misli i osjećanja

Pisanje dnevnika može vam pomoći da prepoznate emocije i bolje razumijete šta vam izaziva stres. Zapišite svoje brige, misli i osjećanja bez potrebe da pratite bilo kakva pravila. Na taj način možete lakše sagledati ono što vas opterećuje i pronaći način da se osjećate rasterećenije.

Briga o sebi počinje malim koracima

Briga o sebi ne mora podrazumijevati velike promjene. Ponekad je dovoljno nekoliko minuta dnevno posvetiti aktivnostima koje vam donose mir, zadovoljstvo i osjećaj ravnoteže.

(Mondo)

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Tagovi

stres opuštanje savjeti

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