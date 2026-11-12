Prvi pacijent primio rusku vakcinu protiv raka, metastaze nestale: Evo kako je reagovao na terapiju

Prvi pacijent koji je primio rusku personalizovanu vakcinu protiv raka završio je liječenje, a posljednji pregledi nisu pokazali prisustvo metastaza.

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Prvi pacijent koji je primio rusku personalizovanu vakcinuprotiv raka završio je terapiju, a najnoviji pregledi pokazali su da kod njega više nema vidljivih metastaza. Ovu informaciju saopštio je Aleksandar Gincburg, naučni rukovodilac Nacionalnog istraživačkog centra za epidemiologiju i mikrobiologiju "N. F. Gamaleja", koji je učestvovao u razvoju preparata.

Prema njegovim riječima, pacijent je završio liječenje, a već četiri mjeseca nalazi se pod redovnim ljekarskim nadzorom. Dosadašnji rezultati su ohrabrujući, jer na kontrolnim pregledima nisu otkrivene nove promjene niti znaci prisustva tumora.

"Prvi pacijent je već završio liječenje. Sada ga prate, i to svakog mjeseca. Juče, na posljednjem pregledu, nisu otkrivene nikakve novotvorine", rekao je Gincburg u intervjuu za ruski medij "Gazeta.ru".

Praćenje će trajati tri godine

Doktor priprema vakcinu

Izvor: Miljan Zivkovic/Shutterstock.com

Iako su rezultati dosadašnjih kontrola ohrabrujući, pacijent neće biti otpušten iz medicinskog nadzora. Planirano je da ljekari njegovo zdravstveno stanje prate naredne tri godine. Kontrole uključuju detaljne kompjuterizovane tomografije (CT), kojima se pregledaju limfni čvorovi i ostali dijelovi tijela. Preglede obavlja Andrej Kaprin, direktor Nacionalnog medicinskog istraživačkog centra za radiologiju pri Ministarstvu zdravlja Rusije.

Gincburg je istakao da se kod pacijenta prati i nivo citokina, molekula koji učestvuju u regulaciji imunskog odgovora. Prema njegovim riječima, dosadašnji rezultati ukazuju na to da se aktivacija imunskih ćelija odvija u skladu sa očekivanjima istraživača.

Kako funkcioniše ruska vakcina protiv raka?

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Ruski preparat, nazvan "NeoOncovac", zasniva se na mRNK tehnologiji i razvija se kao personalizovana terapija za pacijente sa melanomom, jednim od najopasnijih oblika raka kože. Za razliku od klasičnih vakcina koje se daju radi sprečavanja infekcije, ova terapija namijenjena je liječenju već oboljelih osoba. Pravi se individualno, na osnovu genetskih karakteristika tumora konkretnog pacijenta.

Ideja je da se pomoću mRNK tehnologije imunski sistem usmjeri ka prepoznavanju tumorskih ćelija, kako bi ih odbrambeni mehanizmi organizma lakše prepoznali i napali. Posebno značajnu ulogu u tom procesu imaju T-limfociti, odnosno ćelije imunskog sistema koje mogu da uništavaju ćelije tumora.

Terapiju je primilo još pacijenata

Prema informacijama koje je izneo Gincburg, vakcinu je nakon prvog pacijenta primilo još pet osoba, tako da je u trenutku njegovog intervjua terapiju dobijalo ukupno šest pacijenata. Istraživači planiraju da do kraja godine liječenje prošire na ukupno 20 osoba, a dugoročni cilj je da se ova tehnologija razvija i za druge vrste malignih bolesti.

Ipak, rezultati jednog pacijenta još ne predstavljaju dokaz da je pronađen univerzalni lijek protiv raka. Riječ je o novoj terapijskoj metodi čija se efikasnost i bezbjednost i dalje procijenjuju, a za pouzdanije zaključke biće potrebno mnogo više podataka i praćenje većeg broja pacijenata.

(Mondo)