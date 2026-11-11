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5 frizura za rijetku kosu koje spasavaju žene: Kosa odmah djeluje punije i gušće

5 frizura za rijetku kosu koje spasavaju žene: Kosa odmah djeluje punije i gušće

Autor Dragana Božić Izvor Sensa
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Ako imate rijetku kosu i vidi vam se koža glave kada vežete rep ili kada se kosa malo uprlja, onda isprobajte ovih 5 frizura koje će vas oduševiti efektom!

Najbolje frizure za rijetku kosu Izvor: Shutterstock

Rijetka i tanka kosa može da bude pravi izazov za stilizovanje, posebno kada se tjeme sve više nazire, a frizura brzo gubi volumen. Ipak, dobra vijest je da odgovarajuća frizura može značajno da promijeni izgled kose i učini je vizuelno gušćom.

Tajna nije u komplikovanom feniranju niti u velikoj količini proizvoda za oblikovanje, već u pravilnom izboru dužine, oblika i slojeva. Neke frizure stvaraju utisak punije kose, daju joj pokret i pomažu da se prorijeđeni dijelovi manje primjećuju.

U galeriji ispod pogledajte 5 frizura za rijetku kosu koje čine da izgleda punije i bujnije!

(Sensa/Mondo)

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Tagovi

kosa frizura

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