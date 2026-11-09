3 domaće maske za suvu, beživotnu i oštećenu kosu: Jeftini sastojci koje uvijek imate u kući daju brz rezultat

Njega kose ne mora biti skupa: isprobajte ove maske od meda, jogurta i aloe vere za hidrataciju i sjaj.

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Njega kose ne mora da podrazumijeva skupe preparate i odlaske u frizerske salone. Ponekad se korisni sastojci već nalaze u vašoj kuhinji, a uz nekoliko jednostavnih kombinacija možete napraviti domaće maske koje će kosi pružiti dodatnu hidrataciju, omekšati je i učiniti je lakšom za oblikovanje.

Prirodne maske posebno su zanimljive onima koji žele da pojednostave svoju rutinu njege i isprobaju alternativu kupovnim proizvodima. Ipak, važno je imati na umu da njihovo dejstvo zavisi od tipa kose, a da prirodni sastojci nisu automatski pogodni za svakoga.

U nastavku izdvajamo tri jednostavna recepta za maske koje možete napraviti kod kuće.

1. Maska od meda i maslinovog ulja za suvu kosu

Ako vam je kosa suva, gruba na dodir i sklona mršenju, kombinacija meda i maslinovog ulja može joj pružiti dodatnu njegu. Maslinovo ulje pomaže da vlas bude mekša, dok med djeluje kao humektans, odnosno sastojak koji privlači i zadržava vlagu.

Potrebni sastojci:

Dvije kašike maslinovog ulja

Jedna kašika meda

Priprema i upotreba:

Pomiješajte sastojke dok ne dobijete ujednačenu smjesu. Nanesite je na dužinu kose i krajeve, izbjegavajući tjeme ako vam se kosa brzo masti. Ostavite da djeluje oko 20 minuta, a zatim dobro isperite i operite kosu šamponom.

kosa

Izvor: Shutterstock

2. Maska od jogurta i banane za meku i sjajnu kosu

Banana i jogurt često se koriste u domaćim receptima za njegu kose. Banana daje smjesi kremastu teksturu, dok jogurt doprinosi osjećaju mekoće i lakšem nanošenju. Ova kombinacija može biti dobar izbor za kosu kojoj nedostaje elastičnost i koja izgleda beživotno.

Potrebni sastojci:

Jedna zrela banana

Dvije kašike običnog jogurta

Priprema i upotreba:

Izgnječite bananu ili je izblendajte dok ne dobijete potpuno glatku smjesu, pa dodajte jogurt. Važno je da ne ostanu komadići banane koji se kasnije teško ispiraju iz kose. Masku nanesite na dužinu i ostavite da djeluje 15 do 20 minuta. Isperite mlakom vodom, a zatim operite kosu šamponom.

3. Maska od aloe vere i kokosovog ulja za njegu oštećene kose

Aloe vera poznata je po svojim hidratantnim i umirujućim svojstvima, dok kokosovo ulje može pomoći u smanjenju gubitka proteina iz vlasi i zaštiti kose od oštećenja. Njihova kombinacija može odgovarati suvoj i oštećenoj kosi kojoj je potrebna dodatna njega.

Potrebni sastojci:

Dvije kašike čistog gela aloe vere

Jedna kašičica kokosovog ulja

Priprema i upotreba:

Pomiješajte gel aloe vere sa blago zagrijanim kokosovim uljem. Nanesite masku na dužinu kose i posebno obratite pažnju na suve krajeve. Ostavite da djeluje oko 20 minuta, a zatim isperite i operite kosu kao i obično.

Nekoliko savjeta prije upotrebe domaćih maski

Prije nego što isprobate bilo koju od ovih maski, imajte na umu nekoliko stvari:

Prvo isprobajte malu količinu smjese na dijelu kože kako biste provjerili da li postoji reakcija.

Nemojte nanositi maske na iritirano ili oštećeno tjeme.

Ako imate tanku kosu koja se brzo masti, nanosite maske samo na krajeve.

Nemojte pretjerivati sa količinom ulja jer se može teško isprati.

Domaće maske koristite odmah nakon pripreme i nemojte čuvati ostatke.

Najvažnije je da njegu prilagodite potrebama svoje kose. Domaće maske mogu biti lijep dodatak rutini, ali ne mogu popraviti već oštećenu vlas niti zamijeniti odgovarajuće proizvode za njegu.

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Vidi opis 3 domaće maske za suvu, beživotnu i oštećenu kosu: Jeftini sastojci koje uvijek imate u kući daju brz rezultat Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram / julia.kammerer Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Instagram / lydiafowler Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Instagram / xoshpresa Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Instagram / timurbegichevstudio Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Instagram mrswikie5 Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Instagram / anna__volegova Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Instagram / curtinhobrasil Br. slika: 7 7 / 7

Tekst: Citymagazine / Lepa&Srećna