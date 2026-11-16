Zaboravite na obični sudoper od inoksa, ovo sad svi ugrađuju: Ne grebe se lako, ne menja boju i bolje izgleda

Umjesto običnog sudopera od inoksa, sada mnogi koriste ovaj materijal. Ne grebe se, ne mijenja boju i duže traje...

Izvor: Shutterstock

Sudoper je jedan od najkorištenijih elemenata u kuhinji, pa prilikom njenog izbora nije važno samo kako izgleda već i koliko dugo može da zadrži prvobitni izgled. Iako su klasični modeli od inoksa godinama bili najčešći izbor, sve više pažnje privlače granitni sudoperi, koji se odlično uklapaju u savremene kuhinje i nude drugačiji spoj estetike i praktičnosti.

Njihova najveća prednost je što su napravljene od čvrstog kompozitnog materijala koji dobro podnosi svakodnevnu upotrebu. Za razliku od tankog nerđajućeg čelika, na kojem se vremenom mogu pojaviti sitne ogrebotine, tragovi vode i otisci, granitni sudoperi imaju matiranu površinu na kojoj se takvi tragovi često manje primjećuju.

Od čega su napravljeni granitni sudoperi?

Iako se nazivaju granitnim, ovi sudoperi uglavnom nisu napravljeni od čistog prirodnog kamena. Riječ je o kompozitnom materijalu koji najčešće sadrži kvarcne ili granitne čestice povezane posebnim smolama. U zavisnosti od proizvođača i modela, udio mineralnih čestica može biti oko 70 do 80 odsto.

Upravo takav sastav daje im čvrstinu i otpornost na svakodnevno habanje. Kvalitetni modeli dobro podnose kontakt sa posuđem, manje udarce i uobičajene kuhinjske aktivnosti, a boja je najčešće ravnomjerno raspoređena kroz materijal, što smanjuje rizik od vidljivog izbljeđivanja tokom normalne upotrebe.

U galeriji ispod pogledajte kako izgledaju granitni sudoperi!

Zašto ih sve više ljudi bira umjesto inoksa?

Jedan od razloga njihove popularnosti jeste veliki izbor boja. Za razliku od klasičnih metalnih sudopera, granitni modeli mogu biti bijeli, bež, sivi, braon ili crni. Zbog toga se lako uklapaju uz različite radne ploče i kuhinjske elemente.

Posebno su popularne crne i antracit nijanse, koje kuhinji daju moderan i elegantan izgled. Svjetliji modeli, s druge strane, lijepo se uklapaju u minimalističke kuhinje i prostorije u kojima dominiraju bijela, krem i prirodna boja drveta.

Osim izgleda, važna prednost je i tiši rad. Kompozitni materijal bolje prigušuje zvuk vode i posuđa nego tanji inox lim, pa pranje sudova može biti prijatnije.

Još jedna prednost je otpornost na ogrebotine i mrlje. Površina kvalitetnih granitnih sudopera nije sklona upijanju tečnosti kao porozni materijali, ali je ipak važno da se prosuta kafa, vino, sok od cvekle i druge intenzivno obojene namirnice ne ostavljaju dugo u koritu.

Kako se održava da bi godinama izgledala kao nova?

Iako su granitne sudopere poznate po izdržljivosti, to ne znači da im nije potrebna njega. Najbolje je da ih redovno perete blagim deterdžentom i mekim sunđerom, a nakon upotrebe isperete i obrišete suvom krpom.

Posebnu pažnju obratite na kamenac, naročito ako živite u području sa tvrdom vodom. Na tamnim sudoperama mogu se pojaviti svjetliji tragovi od mineralnih naslaga, zbog čega je korisno povremeno brisanje površine.

Izbjegavajte agresivna abrazivna sredstva i grube žice koje mogu oštetiti završnu obradu. Takođe, bez obzira na deklarisanu otpornost na visoke temperature, najbolje je da vrele šerpe i tiganje ne spuštate direktno na dno sudopere, već da koristite podmetač.

Granitna sudopera zato može biti dugotrajna i estetski privlačna alternativa klasičnom inoksu. Ipak, prilikom kupovine provjerite sastav, deklarisanu temperaturnu otpornost, garanciju i preporuke proizvođača za održavanje, jer se kvalitet i karakteristike razlikuju od modela do modela.