Mnogi ga se odriču, a tijelo ga pamti: Evo šta se događa kada jedete crveno meso svaki dan

Šta se događa u tijelu kada svakodnevno jedete crveno meso? Saznajte koje su koristi, ali i mogući rizici za srce, imunitet i zdravlje.

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Crveno meso daje proteine, gvožđe i vitamin B12.

Pomaže mišićima, kostima i imunitetu.

Previše prerađenog mesa povećava zdravstvene rizike.

Crveno meso je jedan od najboljih izvora proteina, gvožđa, vitamina B12 i drugih važnih minerala, zbog čega se često nalazi na jelovniku. Može da doprinese očuvanju mišića, zdravlju kostiju i jačanju imuniteta, ali stručnjaci upozoravaju da svakodnevna i prekomjerna konzumacija može povećati rizik od pojedinih zdravstvenih problema.

Ključ je u umjerenosti, izboru nemasnijih komada mesa i raznovrsnoj ishrani koja uključuje voće, povrće i integralne žitarice.

Pomaže u očuvanju mišićne mase

Crveno meso bogato je visokokvalitetnim proteinima, koji su neophodni za rast, obnovu i očuvanje mišića.

To je posebno važno za osobe koje se bave fizičkom aktivnošću, jer dovoljan unos proteina doprinosi bržem oporavku nakon treninga i podstiče izgradnju mišića.

Kod starijih osoba, povećan unos proteina može pomoći u očuvanju mišićne mase i smanjenju rizika od pothranjenosti.

Osim toga, proteini učestvuju u regulaciji hormona u organizmu, što može doprinijeti boljoj kontroli šećera u krvi.

Doprinosi zdravlju kostiju

Crveno meso sadrži fosfor i magnezijum, minerale koji imaju važnu ulogu u izgradnji i očuvanju kostiju.

Kako godine prolaze, prirodno dolazi do smanjenja mišićne snage i gubitka koštane mase, ali dovoljan unos proteina može usporiti taj proces.

Neka istraživanja pokazuju da žene koje redovno konzumiraju meso mogu imati manji rizik od osteoporoze, bolesti koja dovodi do slabljenja kostiju.

Ipak, stručnjaci napominju da i biljni izvori proteina, koji sadrže manje zasićenih masti, mogu biti veoma dobar izbor za očuvanje zdravlja.

Meso

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Obezbjeđuje važne vitamine i minerale

Crveno meso, naročito govedina, jedan je od najboljih izvora selena i cinka, minerala koji imaju važnu ulogu u radu imunog sistema.

Cink pomaže pravilnom funkcionisanju imunih ćelija i posebno je važan kod starijih osoba, jer doprinosi boljoj odbrani organizma od infekcija.

I selen i cink učestvuju u smanjenju upalnih procesa u organizmu.

Međutim, pojedina istraživanja ukazuju da prevelik unos selena može imati suprotan efekat, zbog čega stručnjaci preporučuju umjerenu konzumaciju nemasnog crvenog mesa.

Može pomoći u sprečavanju anemije

Anemija nastaje kada organizam nema dovoljno crvenih krvnih zrnaca ili hemoglobina, proteina koji prenosi kiseonik do svih tkiva.

Najčešći oblik je anemija usljed nedostatka željeza.

Osobe koje se hrane vegetarijanski ili veganski imaju veći rizik od manjka željeza, pa se kod njih češće mogu javiti simptomi poput:

vrtoglavice

hladnih šaka i stopala

umora

slabosti

Crveno meso sadrži željezo koje organizam lako apsorbuje, pa može pomoći u prevenciji i ublažavanju simptoma anemije.

Osim željeza, bogato je i vitaminom B12, čiji nedostatak takođe može izazvati anemiju, uz simptome kao što su umor, glavobolja, otežano disanje i vrtoglavica.

Anemija

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Koji su rizici svakodnevnog konzumiranja crvenog mesa?

Stručnjaci savetuju da crveno meso ne bude jedini izvor proteina u ishrani.

Većina vrsta crvenog mesa sadrži dosta zasićenih masti, koje mogu povećati nivo LDL ("lošeg") holesterola, a time i rizik od bolesti srca i krvnih sudova.

Zbog toga je preporučljivo da ishrana bude raznovrsna i da, pored mesa, uključuje:

voće

povrće

integralne žitarice

mahunarke

ribu

orašaste plodove

Prerađeno meso nosi najveći rizik

Pojedine studije pokazale su da prerađeno crveno meso, poput viršli, kobasica i suhomesnatih proizvoda, može povećati rizik od:

dijabetesa tipa 2

srčanih bolesti

pojedinih vrsta raka

Razlog je to što ovakvi proizvodi često sadrže konzervanse, aditive i velike količine soli, koji mogu imati nepovoljan uticaj na zdravlje.

Provera šećera u krvi

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Najbolji izbor je umjerenost

Stručnjaci preporučuju da se, ukoliko jedete crveno meso, odlučujete za nemasnije komade i da ga kombinujete sa namirnicama biljnog porijekla.

Na taj način organizam dobija važne hranljive materije, dok se istovremeno smanjuje unos zasićenih masti i rizik od hroničnih bolesti.