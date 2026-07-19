Zašto mačkama opadaju brkovi: Evo kada je to bezazleno, a kada može biti znak bolesti

Opadanje brkova kod mačaka može biti normalno, ali i znak bolesti. Saznajte kada je potrebno posjetiti veterinara.

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Jedan od zaštitnih znakova svake mačke su njeni brkovi, čija je uloga značajnija od samog izgleda. Ove posebne dlačice, poznate kao vibrise, jesu izuzetno osjetljivi organi dodira koji mačkama omogućavaju da se bezbjedno kreću, procjenjuju udaljenost, otkrivaju prepreke i registruju najsitnije promjene u svom okruženju.

Zahvaljujući brkovima, mačke se sa lakoćom provlače kroz uske prolaze, precizno skaču i snalaze čak i u uslovima veoma slabog osvjetljenja. Zbog toga mnoge vlasnike zabrine kada na podu pronađu otpali brk ili primijete da njihov ljubimac ima manje vibrisa nego ranije. Ipak, veterinari ističu da u najvećem broju slučajeva nema razloga za paniku. Kao i dlaka, i brkovi prolaze kroz prirodan ciklus rasta, mirovanja i obnavljanja, pa je njihovo ispadanje i zamjena novim sasvim normalna pojava.

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Za razliku od običnih dlaka, brkovi rastu iz mnogo dubljih folikula bogatih nervnim završecima. Svaki njihov pokret prenosi informacije mozgu, pa mačka pomoću njih „čita“ prostor oko sebe. Oni joj pomažu da procijeni širinu prolaza, osjeti strujanje vazduha i uoči predmete koje možda ne vidi jasno. Upravo zato brkovi imaju važnu ulogu u svakodnevnom životu, a njihovo stanje često odražava i opšte zdravlje životinje.

Razlozi opadanja brkova kod mačaka

Ako mačka povremeno izgubi jedan ili dva brka, to je dio sasvim normalnog procesa. Na njihovom mjestu vremenom će izrasti novi, a većina vlasnika ovu promjenu primijeti tek kada pronađe dugačku, čvrstu dlačicu na podu ili namještaju. Takav gubitak ne utiče na sposobnost mačke da se kreće niti predstavlja znak bolesti. Međutim, ako brkovi počnu da ispadaju u većem broju ili primijetite da su pojedini dijelovi njuške ostali gotovo bez vibrisa, potrebno je obratiti pažnju na moguće uzroke. Takve promjene često prate i drugi simptomi koji mogu ukazivati na problem sa kožom ili opštim zdravstvenim stanjem.

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Jedan od mogućih razloga jesu alergijske reakcije. Mačke mogu biti osjetljive na određene sastojke hrane, ujede buva, grinje ili alergene iz okruženja. Kada alergija izazove upalu kože i intenzivan svrab, životinja često trlja njušku o namještaj ili se uporno češe, što može dovesti do oštećenja folikula iz kojih rastu brkovi. Pored njihovog opadanja, vlasnici mogu primijetiti crvenilo kože, pojačano lizanje ili češanje lica.

Na zdravlje vibrisa mogu uticati i bakterijske ili gljivične infekcije kože. Kada upalni proces zahvati područje oko njuške, folikuli brkova mogu biti oštećeni, pa oni postaju lomljivi ili ispadaju. Takve promjene često prate perutanje kože, kraste, otok ili područja bez dlake. U tim situacijama potrebno je utvrditi uzrok i započeti odgovarajuće liječenje, jer će tek nakon oporavka kože novi brkovi moći normalno da izrastu.

Ni povrede nisu rijedak uzrok ispadanja brkova: mačke koje izlaze napolje ili žive sa drugim životinjama mogu izgubiti brkove tokom igre, sukoba ili nezgode. U većini slučajeva oni će ponovo izrasti bez posljedica, ali ako su prisutni otok, rana ili znaci infekcije, pregled veterinara je najbolji izbor.

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Jedan od manje poznatih razloga gubitka brkova jesu mačje akne. Ovaj problem najčešće se javlja na bradi u obliku sitnih crnih tačkica koje podsjećaju na mitesere. Ako upala postane izraženija, može zahvatiti i područje oko korijena brkova, zbog čega oni mogu početi da ispadaju. Redovna higijena brade, kao i korišćenje keramičkih ili metalnih posuda umjesto plastičnih, mogu doprinijeti smanjenju rizika od pojave ovog problema kod pojedinih mačaka.

Kada je mački potreban pregled zbog gubitka brkova

Važno je naglasiti da brkove nikada ne treba sjeći ili skraćivati. Iako u njima nema nervnih završetaka kao u korijenu, njihovo uklanjanje može otežati mački snalaženje u prostoru. Životinja može postati nesigurnija pri kretanju, pogrešno procjenjivati udaljenost ili širinu prolaza i osjećati dodatni stres dok novi brkovi ne izrastu.

U većini slučajeva izgubljeni brkovi će se s vremenom obnoviti. Brzina njihovog rasta razlikuje se od mačke do mačke, pa nije neobično da prođe određeni period prije nego što novi vibrisi postanu uočljivi. Međutim, ako je uzrok njihovog opadanja bolest ili upala kože, prvo je potrebno riješiti osnovni problem kako bi rast novih brkova bio normalan.

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Veterinarski pregled preporučuje se kada mačka u kratkom vremenu izgubi veći broj brkova, kada se pojave ćelava mjesta oko njuške, izraženo crvenilo, kraste ili otok, kao i ako ljubimac uporno češe lice ili pokazuje znake bola i nelagodnosti. Pravovremena dijagnostika može pomoći da se uzrok otkrije na vrijeme i spriječe ozbiljnije komplikacije.

Jedan otpali brk zato gotovo nikada nije razlog za zabrinutost. To je prirodan dio životnog ciklusa vibrisa. Ipak, naglo i pojačano opadanje, naročito ako je praćeno promjenama na koži ili ponašanju mačke, ne treba zanemariti. Brkovi su mnogo više od ukrasa – oni su važan dio načina na koji mačka doživljava svijet oko sebe, pa svaka neuobičajena promjena zaslužuje pažnju vlasnika i, po potrebi, savjet veterinara.