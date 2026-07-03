3 najveća mita o mačkama: Vlasnici i dalje masovno vjeruju u njih

O mačkama kruže brojni mitovi u koje ljudi decenijama masovno vjeruju, iako je većinu moderna nauka odavno opovrgnula.

Izvor: ArtPhoto21/Shutterstock

Pitanje da li mačke zaista uvijek padaju na noge, samo je jedan od tih mitova koji okružuju ova tajanstvena bića. Pročitajte u nastavku koje su tri najčešće zablude o mačkama:

1. Kravlje mlijeko je zdravo za mačke

Ovo je jedan od najraširenijih mitova o mačkama, koji je posebno ukorijenjen zbog crtanih filmova i dječijih knjiga u kojima mačke često piju mlijeko.

Izvor: kemal altunkaynak/Shutterstock

U stvarnosti, većina odraslih mačaka ne podnosi laktozu, jer nemaju dovoljno enzima laktaze koji razlaže šećer u kravljem mlijeku. Ako mački ponudite činiju mlijeka, veća je vjerovatnoća da će dobiti probavne smetnje, grčeve i proliv, nego da će imati korist od njega. Voda je jedina tečnost koja im zaista treba.

2. Mačke se uvijek dočekaju na noge

Mačke imaju izuzetan refleks okretanja. Zbog veoma pokretljive kičme i posebne tjelesne građe mogu da se u vazduhu brzo okrenu i pripreme prilikom pada.

Izvor: Elena Frund/Shutterstock

Ipak, to ne znači da se uvijek dočekaju na noge. Ako je visina preniska, mačka nema dovoljno vremena da se okrene. Ako je visina prevelika, padovi sa visokih spratova ili prozora mogu da budu izuzetno opasni, čak i ako mačka pada na noge. Snažan udar može da izazove teške, često i smrtonosne povrede i prelome. Zato su zaštitne mreže na prozorima veoma preporučljive za vlasnike mačaka.

3. Ako mačka prede, zadovoljna je

Predenje kod mačaka najčešće povezujemo sa zadovoljstvom, ali to oglašavanje ne znači uvijek samo sreću.

Izvor: Konstantin_Konovalov/Shutterstock

Mačke mogu da prede i kada su pod jakim stresom, kada ih nešto boli, tokom porođaja ili čak u posljednjim trenucima života. U takvim slučajevima, predenje djeluje kao mehanizam za smirivanje i oslobađanje endorfina. Zanimljivo je i da frekvencija mačjeg predenja može da ima regenerativne efekte. Savremena istraživanja pokazuju da vibracije određenih frekvencija mogu da pomognu u zarastanju kostiju i tkiva.

(MONDO)