Lari ostaje u Dauning stritu: Mačak koji je nadživio šest premijera čeka i sedmog

Lari, službeni lovac na miševe u britanskoj vladi, nadživio je šest premijera i ostaje u Dauning stritu. Nakon ostavke Kira Starmera očekuje dolazak sedmog premijera.

Izvor: x/larry the cat

Dok se premijeri smjenjuju, jedan stanovnik Dauning strita ostaje na svojoj funkciji. Mačak Lari, zvanični "glavni lovac na miševe" u sjedištu britanske vlade, nastaviće da živi na adresi broj 10 i nakon ostavke premijera Kira Starmera.

Povodom odlaska premijera, na satiričnom nalogu posvećenom Lariju na društvenoj mreži Iks objavljena je šaljiva poruka u kojoj se navodi da je mačak prihvatio Starmerovu ostavku kao svog "glavnog sluge" i da već pregovara sa mogućim nasljednikom o količini hrane koju će dobijati.

"I have accepted Keir Starmer's resignation as my chief servant and have invited Andy Burnham to lay out details for how many meals a day he'll give me"pic.twitter.com/7Ix95PMsN7 — Larry the Cat (@Number10cat)June 22, 2026

Lari je u Dauning strit stigao 2011. godine tokom mandata premijera Dejvida Kamerona, nakon što je usvojen iz prihvatilišta zbog svojih sposobnosti u lovu na glodare. Od tada je postao jedna od najprepoznatljivijih figura britanske politike.

Tokom petnaest godina u britanskoj vladi "ispratio" je šest premijera - Dejvida Kamerona, Terezu Mej, Borisa Džonsona, Liz Tras, Rišija Sunaka i Kira Starmera - a uskoro bi trebalo da dočeka i sedmog.

Za to vrijeme susreo se sa brojnim svjetskim liderima, među kojima su bivši američki predsjednik Barak Obama i ukrajinski predsjednik Volodymir Zelenski. U britanskim medijima često je punio naslovnice zbog sukoba sa mačkom Palmerstonom iz Ministarstva spoljnih poslova, ali i zbog događaja poput tjeranja lisice iz dvorišta Dauning strita.

Odlazak Starmera donijeće Lariju još jednu promjenu. Britanski mediji navode da će ponovo imati broj 10 samo za sebe, nakon što je premijer ranije doveo mače po imenu Princ.

Iako danas ima 19 godina, Lari za sada ne pokazuje namjeru da se povuče. Tako ostaje jedan od rijetkih stalnih stanovnika Dauning strita i svojevrsna legenda britanske politike, koja traje duže od mandata mnogih premijera.