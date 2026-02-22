Istraživanje britanskog instituta: Domaće mačke dijele gene za kancer sa ljudima

Određeni karcinomi kod kućnih mačaka razvijaju se kroz genetske mutacije veoma slične onima kod ljudi, što bi moglo da pomogne u unapređenju liječenja za obje vrste, pokazuje istraživanje britanskog Instituta "Velkom Sanger".

Izvor: Shutterstock

Prema najnovijim podacima Evropske federacije industrije kućnih ljubimaca, oko 26 odsto evropskih domaćinstava, približno oko 139 miliona, posjeduje barem jednu mačku.Istraživači su uočili da je rak među glavnim uzrocima bolesti i smrti kod mačaka, ali se vrlo malo zna o tome kako se on razvija kod njih.

Kućne mačke su izložene istim rizicima od raka u životnoj sredini kao i njihovi vlasnici, što znači da bi određeni uzroci mogli da budu zajednički.

"Upoređivanjem genomike raka kod različitih vrsta stičemo bolje razumijevanje o tome šta uzrokuje rak", rekao je Bejli Fransis, jedan od autora istraživanja.

On je dodao da je jedan od glavnih nalaza studije taj da su genetske promjene kod raka mačaka slične onima koje se vide kod ljudi i pasa, prenio je "Juronjuz".

"Ovo bi moglo da pomogne stručnjacima u veterinarskoj oblasti, kao i onima koji proučavaju rak kod ljudi. To pokazuje da, kada se znanje i podaci razmjenjuju između različitih disciplina, svi možemo da imamo korist", rekao je Fransis.

Istraživački tim je pregledao oko 500 kućnih mačaka u sedam zemalja i sekvencirao njihov DNK iz uzoraka tkiva koji su već bili uzeti u veterinarske svrhe. Naučnici su otkrili da se za pojedine vrste raka genetski pokretači kod mačaka blisko podudaraju sa onima kod ljudi.

"Ukupno je identifikovan 31 genetski pokretač, što otvara vrata za istraživanje veterinarske i ljudske onkologije", navodi se u studiji.