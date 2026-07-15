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Skinite "tvrdoglavo" salo sa stomaka uz ovih 7 namirnica: Drže vas sitim i pomažu da lakše smršate

Skinite "tvrdoglavo" salo sa stomaka uz ovih 7 namirnica: Drže vas sitim i pomažu da lakše smršate

Autor Dragana Božić Izvor Lepa i srećna
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Otkrijte kojih sedam namirnica pomaže da duže ostanete siti, lakše kontrolišete apetit i postepeno smanjite masne naslage na stomaku uz pravilnu ishranu i fizičku aktivnost.

Namirnice koje vas drže sitim i pomažu mršavljenje Izvor: Shutterstock

  • Sedam namirnica može produžiti osjećaj sitosti i olakšati kontrolu apetita.
  • Proteini, vlakna i zdrave masti pomažu u održavanju zdrave tjelesne težine.
  • Ravan stomak postiže se uravnoteženom ishranom, fizičkom aktivnošću i zdravim navikama.

Mnogi priželjkuju jednostavno rješenje za tvrdokorne masne naslage na stomaku, ali stručnjaci upozoravaju da ono ne postoji. Ne postoji namirnica koja će sama od sebe "istopiti" salo sa stomaka, ali postoje one koje mogu da pomognu da duže ostanete siti, pojedete manje tokom dana i lakše održavate zdravu tjelesnu težinu.

Ako ih redovno uključite u uravnoteženu ishranu, uz dovoljno fizičke aktivnosti, upravo ove namirnice mogu postati vaši najbolji saveznici na putu do ravnijeg stomaka.

Masna riba

Losos, skuša i sardine bogati su omega-3 masnim kiselinama koje imaju važnu ulogu u očuvanju zdravlja srca, pomažu održavanju normalnog nivoa triglicerida i doprinose boljem metabolizmu. Osim toga, predstavljaju odličan izvor kvalitetnih proteina koji pružaju dugotrajan osjećaj sitosti.

Losos
Izvor: Shutterstock

Mljevene lanene sjemenke

Ako ribu ne jedete često, mljevene lanene sjemenke odlična su alternativa. Obiluju vlaknima i biljnim omega-3 masnim kiselinama, a lako ih možete dodati u jogurt, ovsenu kašu ili smuti. Vlakna usporavaju varenje i produžavaju osjećaj sitosti, pa ćete rjeđe posezati za grickalicama.

Laneno seme
Izvor: Shutterstock

Ekstra djevičansko maslinovo ulje

Jedan od temelja mediteranske ishrane jesu kvalitetne masnoće. Ekstra djevičansko maslinovo ulje bogato je mononezasićenim masnim kiselinama i antioksidansima, a njegova umjerena upotreba može doprinijeti boljem lipidnom profilu i većem osjećaju sitosti.

Maslinovo ulje
Izvor: Shutterstock

Avokado

Iako sadrži više kalorija od mnogih drugih namirnica, avokado nije neprijatelj vitke linije. Zahvaljujući kombinaciji zdravih masti i vlakana, veoma zasiti, pa osobe koje ga redovno jedu često imaju manju potrebu za grickalicama i slatkišima između obroka.

Avokado
Izvor: Shutterstock

Tamna čokolada

Ljubitelji slatkiša imaju razlog za zadovoljstvo. Kockica tamne čokolade sa visokim procentom kakaa može zadovoljiti želju za slatkim i pomoći da izbjegnete prejedanje. Ipak, kao i kod svake poslastice, najvažnija je umjerenost.

Crna čokolada
Izvor: Garna Zarina/Shutterstock

Klice brokolija

Klice brokolija prava su nutritivna bomba. Bogate su vitaminom C, vlaknima i sulforafanom – jedinjenjem koje se proučava zbog mogućih antioksidativnih i protivupalnih svojstava. Zbog toga se često nalaze na listi namirnica koje podržavaju zdrav metabolizam.

Brokoli klice
Izvor: HandmadePictures/Shutterstock

Edamame

Kuvane mlade mahune soje, poznate kao edamame, odličan su međuobrok jer sadrže mnogo biljnih proteina i vlakana. Ova kombinacija efikasno smanjuje osjećaj gladi između glavnih obroka i olakšava kontrolu ukupnog dnevnog unosa kalorija.

Edamame
Izvor: Mironov Vladimir/Shutterstock

Ravan stomak ne dolazi preko noći

Koliko god primamljivo zvučali naslovi koji obećavaju brzo topljenje masnih naslaga, stručnjaci naglašavaju da nijedna pojedinačna namirnica ne može napraviti čudo. Najbolje rezultate daju redovna fizička aktivnost, kvalitetan san, uravnotežena ishrana bogata proteinima i vlaknima, kao i umjeren unos kalorija.

Upravo zato ovih sedam namirnica vrijedi uvrstiti u jelovnik - ne zato što same tope salo na stomaku, već zato što pomažu u stvaranju zdravih prehrambenih navika koje dugoročno doprinose vitkijoj liniji, piše SlobodnaDalmacija.

(Lepa i srećna/Mondo)

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Tagovi

stomak ishrana mršavljenje

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