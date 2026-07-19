Čaj skuplji od zlata: Zašto kineski Longjing košta do 8.700 evra

Kineski zeleni čaj Longjing, poznat i kao "zmajev bunar", dostiže astronomske cijene na tržištu.

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Potraga za najkvalitetnijim listićima zelenog čaja na svijetu uvijek vodi do kineskog grada Hangzhoua u pokrajini Zhejiang. Na brežuljcima koji okružuju tamošnje Zapadno jezero uzgaja se Longjing – čaj poznat i pod nazivom "zmajev bunar". Zbog izuzetno ograničenih količina i specifičnog načina proizvodnje, najekskluzivnije serije ovog napitka na tržištu dostižu astronomske cijene od 5.200 do čak 8.700 evra po kilogramu.

Ovaj zeleni čaj prepoznatljiv je po suptilnoj, blago orašastoj aromi sa notama kestena i svježeg proljetnog bilja. Njegov elitni status učvršćen je još u 18. vijeku, kada je kineski car Qianlong tokom posjete Hangzhouu bio toliko oduševljen nesvakidašnjim ukusom da je određene grmove proglasio dvorskim vlasništvom i rezervisao ih isključivo za dvor. Danas je potražnja za Longjingom globalna, zbog čega je tržište izvan Kine preplavljeno imitacijama.

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Trka s vremenom i tajna tradicionalne ručne obrade

Kvalitet i vrijednost Longjinga direktno zavise od tradicionalnog kineskog kalendara berbe. Posebno su cijenjene rane serije mingqian, koje se beru prije početka perioda Qingming početkom aprila. Uzgajivači se svake godine suočavaju sa nepredvidivim vremenskim prilikama, jer samo nekoliko toplijih dana ili obilnija kiša ubrzavaju rast biljke. Kako proljeće odmiče, listovi rastu brže i razvijaju intenzivnije, a nerijetko i gorke note, zbog čega je prozor za idealnu berbu izuzetno kratak.

Nakon branja slijedi delikatan proces koji čaju daje prepoznatljiv izgled. Svježi listići se ručno prže u velikim metalnim tavama zagrijanim na veoma visoke temperature. Ovim postupkom se zaustavlja oksidacija, čime čaj zadržava svoju karakterističnu zelenu boju, ali i dobija specifičan spljošteni oblik. Iako se savremena proizvodnja sve više oslanja na mehanizaciju radi brže obrade, poznavaoci tvrde da mašine ne mogu da reprodukuju složenost mirisa i dugotrajnost ukusa koju obezbjeđuje tradicionalni ručni rad.

Rigorozne kontrole i zaštićeno porijeklo

Da bi se stalo na put masovnim falsifikatima koji se proizvode u drugim dijelovima Kine, tamošnje vlasti su drastično pooštrile pravila. Naziv Longjing zvanično smije nositi samo čaj koji je uzgojen unutar strogo definisanog geografskog područja oko Hangzhoua. Proizvođači koji ispunjavaju ove kriterijume dobijaju posebne oznake autentičnosti sa QR kodovima, preko kojih kupci mogu provjeriti porijeklo proizvoda.

Najprestižnijom vrstom smatra se Shi Feng Mingqian Longjing, koji dolazi iz samog srca regije Zapadnog jezera. Cijena standardnijih serija ovog rijetkog čaja uglavnom se kreće između 260 i 1.300 evra za 500 grama, dok najskuplji, ručno probrani listići iz prve proljetne berbe koštaju i do 8.700 evra po kilogramu.