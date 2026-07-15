Na listi je otrovnih biljaka, a nazivaju je "eliksirom života": S razlogom pomaže kod dijabetesa i bolesti srca

Mnogi smokvine benefite vide samo u sočnom plodu, ne znajući da se njeno blagotvorno dejstvo ipak krije u listovima. Čaj od lista smokve pomaže u ublažavanju i prevenciji tegoba izazvanih dijabetesom i kardiovaskularnim bolestima.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Smokva, iako uvrštena u američkoj FDA bazi podataka o otrovnim biljkama zbog svog belog soka sadržanog u stablu koji kod nekih ljudi može da izazove iritacije na koži, ipak ima više korisnih zdravstvenih benefita.

Osim sočnih i slatkih plodova koje nam smokva nudi kao svojevrsni "lijek" na velikim vrućinama, ova ljetnja mediteranska biljka svoja najvažnija svojstva čuva u listovima, čiji čaj mnogi travari smatraju za "malu tajnu velikih majstora".

Antidijabetička svojstva su i najizraženija

Još 1998. godine, sprovedena je studija u okviru Univerzitetske bolnice "12. oktobar" u Madridu, koja je potvrdila antidijabetičke osobine smokve. Tokom studije, ispitanici su bili redovni korisnici čaja od smokvinog lista, a na osnovu njihovih iskustava i rezultata dokazano je da redovno ispijanje ovog napitka može značajno da smanji rizikod dijabetesa, s obzirom da se na ovaj način usporava proces apsorpcije glukoze u organizmu.

Kod osoba sa dijabetesom, pokazano je da konzumiranje ovog čaja uz doručak smanjuje potrebnu količinu insulina u tijelu za čak 12 odsto, te stručnjaci tvrde da ovaj napitak može čak i da omogući ljudima koji pate od ove bolesti da smanje korišćenje injekcija insulina, što se smatra za skup i često dugotrajan proces.

Najstarija primjena je kod plućnih bolesti

Od davnina, ljudi su koristili čaj od listova smokve u lečenju bronhitisa, astme i drugih bolesti pluća, jer se upravo u listovima nalazi protivupalno dejstvo.

Ovo omogućavaju polifenoli, grupa biljnih jedinjenja, od kojih su najvažniji flavonoidi koji štite ćelije od oštećenja i smanjuju nastanak njihovog zapaljenja.

Koristan je i za ublažavanje kardiovaskularnih tegoba

Smokva sadrži i veoma visok udio kalijuma, koji ima ulogu u proširivanju krvnih sudova i smanjenju napetosti u njima, dok njeni enzimi mogu sa smanje rizik od zgrušavanja krvi i stvaranja tromboze, ali i da olakšaju rad srca i podstaknu stvaranje novih krvnih zrnaca u organizmu. Sve ove osobine čine ovaj napitak djelotvornim prilikom prevencije bolesti poput hipertenzije i anemije.

Dodatno, čaj od smokvinog lista može da snizi i količinu holesterola i triglicerida u tijelu, koji u velikoj mjeri povećavaju rizik od srčanih oboljenja i gojaznosti. Osim smanjenja masti, ovaj napitak može da vam pomogne prilikom gubitka kilograma i time što smanjuje apetit i ubrzava metabolizam, zahvaljujući visokom sadržaju fitohemikalija poput tanina i alkaloida.

BUDITE OPREZNI Kako konzumacija ovog čaja može značajno da smanji krvni pritisak i nivo šećera u krvi, savjetuje se da se osobe koje pate od kardiovaskularnih tegoba ili šećerne bolesti i koje su usljed toga na redovnoj terapiji, prvo konsultuju sa svojim ljekarom prije početka unošenja ovog napitka!

Kako da pripremite ovaj čaj kod kuće?

Recept je zaista jednostavan, a glasi ovako:

Uberite 2 sveža lista smokve , pa ih usitnite rukama na što manje parčiće, kako bi lakše pustili sve ljekovite sastojke i aromu.

, pa ih rukama na što manje parčiće, kako bi lakše pustili sve ljekovite sastojke i aromu. Parčiće stavite u šerpu, pa prelijte sa oko 500 ml vode.

Poklopite šerpu i kuvajte na nižoj temperaturi oko 15 minuta.

oko 15 minuta. Nakon istečenog vremena, sklonite šerpu sa ringle i ostavite je poklopljenu da odstoji još 10 minuta, pa procijedite.

Napomena: Prilikom branja listova, obratite pažnju na bijeli sok iz peteljke lista, koji može da izazove iritacije na koži.

(MONDO)