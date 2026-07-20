Nova tajna drevnog Egipta: Arheolozi pronašli tri grobnice stare više od 3.000 godina

Arheolozi u Egiptu pronašli su tri grobnice uklesane u stijeni koje datiraju iz perioda Novog kraljevstva (1550-1069. prije nove ere).

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Prema riječima generalnog direktora Područja antikviteta Sakare Amra El-Tajeba, grobnice su pripadale trojici zvaničnika, uključujući visokog administrativnog i vojnog zvaničnika iz ranog Novog kraljevstva, glavnog trgovca kuće Ptah i nadzornika kuće.

Grobnice su otkrivene u nekropoli Bubasteion u Sakari, zapadno od Kaira, a egipatsko Ministarstvo turizma i antikviteta je saopštilo da sadrže hijeroglifske natpise i važne arheološke ostatke.

Generalni sekretar Vrhovnog savjeta za starine Egipta Hišam Eleiti rekao je da ovo otkriće ukazuje na identitet i istoriju vlasnika grobnica i pruža novi uvid u egipatsko društvo tokom Novog kraljevstva, prenosi Sinhua.

(Srna)