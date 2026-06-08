Naučnici probali med star 3.000 godina: Pronađen u grobnici Tutankamona, evo zašto se nije pokvario

Tajna dugovječnosti meda iz egipatskih grobnica leži u tri sloja hemijske odbrane koje pčele prirodno ugrađuju, ali i u specijalnom pakovanju ove namirnice.

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Kada je tim Hauarda Kartera 1922. godine otvorio Tutankamonovu grobnicu, među inventarom su se našle i posude od alabastera sa gustom, ćilibarskom smolom za koju su hemičari kasnije utvrdili da je čisti med. Ovaj med, zapečaćen oko 1323. godine prije nove ere, arheolozi su navodno probali i potvrdili da je i dalje sladak.

Pčele koje su ga napravile sakupljale su nektar u vrijeme kada je bronza još uvijek bila strateški metal, a sadržaj posuda je, prema svim hemijskim analizama, ostao netaknut.

Iako ova tvrdnja zvuči kao narodna bajka, iza nje stoji čista, nepogrešiva nauka. Med je jedna od rijetkih namirnica na Zemlji koja se nikada ne kvari ako je zatvorena i zaštićena od vlage.

Razlog za ovu vječnost krije se u tri sloja preklapajuće odbrane koje pčele ugrađuju u svaku kap, stvarajući okruženje u kojem nijedan mikroorganizam ne može da preživi.

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Prva i najvažnija linija odbrane je izuzetno nizak nivo vode. Dok pčele radilice u košnici prerađuju nektar, one mu dodaju enzime iz svojih žlijezda i mašu krilima sve dok voda skoro potpuno ne ispari.

Pri tako niskoj vlažnosti, koncentrovani molekuli šećera stvaraju ogroman osmotski pritisak. Svaki mikrob koji dospije na površinu biva bukvalno isušen, jer med izvlači vodu iz njegove membrane i ćelija se momentalno urušava.

Druga odbrambena barijera je kisela pH vrijednost meda, koja je u rasponu između soka od pomorandže i sirćeta. Ova kiselost potiče od glukonske kiseline, koja nastaje kada pčelinji enzim glukoza-oksidaza razlaže glukozu iz nektara.

Većina opasnih bakterija, poput salmonele ili ešerihije, zahtijeva neutralan pH da bi preživjele. Kada se nađu u kiseloj sredini meda, njihov metabolizam se potpuno zaustavlja.

Treći, najneobičniji trik pčela jeste stalna proizvodnja hidrogen-peroksida. Pomenuti pčelinji enzim, pored kiseline, kao nusproizvod neprekidno stvara i ovaj poznati antiseptik.

Iako su koncentracije niske, ovo sporo oslobađanje je sasvim dovoljno da uništi sve bakterije koje su nekako uspjele da prežive kiselost i nedostatak vode.

Izvor: YouTube / Smithsonian Channel

Ova moćna hemijska struktura opstala je u grobnicama zahvaljujući genijalnosti egipatskih majstora za pakovanje hrane. Oni su koristili debele keramičke ćupove, često premazane pčelinjim voskom ili smolom sa unutrašnje strane, i zatvarali ih glinom.

Smještene u tamnim i hladnim prostorijama isklesanim u krečnjaku, ove posude su bile savršeno izolovane od vlage. Pošto med nije imao odakle da upije vodu, njegovi šećeri su kristalisali i potamneli, ali je fundamentalna struktura ostala potpuno neprobojna.