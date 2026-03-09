Otkriveno kako je nastao čuveni stih iz hita "Moji drugovi": Bajaga pjesmu pisao 7 godina, evo zbog čega

Saša Dragić je otkrio kako je nastala čuvena Bajagina pjesma.

Srpski kompozitor i estradni menadžer Saša Dragić dugi niz godina je sarađivao saMomčilom Bajagićem Bajagom, a sada je otkrio javnosti nepoznate detalje.

Naime, oni više nisu prijatelji, a Dragić je ispričao kako su nastali stihovi Bajaginog velikog hita.

"Moji su drugovi, biseri rasuti po bijelom svijetu" su stihovi koje je Saša Dragić od Bajage tražio punih sedam godina.

"Rekao sam mu da želim pjesmu za gastarbajtere. 'Kume, hajde da čuješ da ovo', rekao bi mi Bajaga kad bi nešto napisao, a ja bih mu odgovorio da gastarbajteri to neće razumjeti, pa bih poderao taj papir i rekao mu da piše ponovno", ispričao je Dragić.

Sedme godine u Beču, Dragić jesjedio s tadašnjom devojkom miss Jugoslavije i Bajagom.

"Ma, kume, da smo živi i zdravi', rekao je Dragić, a Bajaga dodao: 'Jaooo, kume, da smo živi i zdravi godina 100 i da su najlepše žene uvek pored nas".

Međutim, Bajaga se sjeća drugačije kako je napisao reči za čuveni hit.

"To je pesma iz filma 'Ni na nebu ni na zemlji' Miše Radivojevića. Početkom devedesetih sam odlazio na nastupe u inostranstvo sa gitarom. Kasnije sam počeo da idem sa bendom. Sećam se prvog gostovanja u Sidneju, rasprodate karte, niko nije dolazio pre toga iz Srbije, a jedan od organizatora je bio Jugoslav Ćosić. Tada je pukao razglas, pa sam svirao na akustičnoj gitari i pevao tako da tri dana posle toga nisam mogao da govorim. I sretao sam prijatelje.

U Sidneju Vladu Divljana, u Londonu Koju, u Torontu Pavu iz Plavog orkestra. A pored njih na desetine bivših komšija, drugova iz škole. I ta pesma je uspela jer je istinita. Ja sam tim našim ljudima bio raznosač vesti iz domovine. Posle jednog koncerta u Beču, dođem kući i napišem pesmu. Deset dana nakon toga zove me Miša Radivojević da se nađemo povodom njegovog novog filma. I on mi tada ispriča da se u filmu radi o momku koji odlazi u inostranstvo, a ja mu kažem: 'Baš sam napisao pesmu o tome", otkrio je Bajaga jednom prilikom za Nedeljnik.

