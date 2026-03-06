logo
"Zbog sujete pojedinaca nikada nije došlo do mene": Ceca nakon 30 godina otkrila istinu o pjesmi koju je snimio Džej

"Zbog sujete pojedinaca nikada nije došlo do mene": Ceca nakon 30 godina otkrila istinu o pjesmi koju je snimio Džej

Izvor mondo.rs
0

Folk pjevačica Svetlana Ceca Ražnatović otkrila je zanimljiv detalj o jednom od najvećih hitova pokojnog pjevača Džeja Ramadanovskog.

Ceca otkrila dealje dueta sa Džejom Izvor: ATA IMAGES / ANTONIO AHEL

Kako je priznala, čuvena pjesma "Od ljubavi do mržnje" iz 1997. godine prvobitno je bila napisana upravo za nju.

Džej - Od ljubavi do mržnje
Izvor: YouTube

Pjevačica je o tome govorila u emisiji "Ceca šou" tokom razgovora sa koleginicom Darom Bubamarom, kada je otkrila da je pjesmu radio poznati autor Dragan Brajović Braja.

- Pa je l' znaš ti da je pjesma "Od ljubavi do mržnje" pisana za mene, ali zbog sujete pojedinaca nikada nije došla do mene - rekla je Ceca. Kako je objasnila, kompozitor je numeru napravio namjenski za nju, ali je na kraju završila kod Džeja.

Izvor: ATA IMAGES / ANTONIO AHEL

- To je Braja radio namjenski za mene i dao je Džeju. To je, kad pjesma nađe pjevača. Nije mi bila suđena - dodala je pjevačica.

Iako je pjesma na kraju postala jedan od najvećih hitova Džeja Ramadanovskog, Ceca ističe da je sa pokojnim pjevačem imala poseban odnos i da o njemu nosi samo najljepše uspomene.

- Ne postoji nijedna ružna uspomena na Džeja, ne samo kod mene, nego kod svih koji su ga poznavali. Oni koji su ga poznavali znaju da je on - čovek zvani energija, čovjek zvani emocija, čovek zvani radost, mogla bih do sutra da nabrajam, bili smo bliski prijatelji i imali smo fenomenalan odnos. On je jedno veliko nedostajanje - rekla je Ceca.

Podsjetimo, iako je pesma postala veliki hit u Džejevoj interpretaciji, sada je prvi put otkriveno da je prvobitno bila namijenjena upravo Ceci Ražnatović.

(Blic.rs/MONDO)

Tagovi

Svetlana Ceca Ražnatović Džej pjesma

