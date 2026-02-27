logo
Ceca otkrila svog favorita na PZE 2026: Influensera unijeli na konferenciju

Izvor mondo.rs
0

Ovaj muzički događaj pomno prate i mnoge poznate ličnosti, a sada se oglasila i Ceca Ražnatović, koja je javno podržala svog favorita

Ceca otkrila svog favorita na PZE 2026 Izvor: KURIR/Boba Nikolić

Sinoć je održano drugo polufinalno veče PZE 2026, nakon čega je poznato svih 14 takmičara koji su obezbijedili plasman u veliko finale.

Ceca Ražnatović je na svom Instagram profilu podijelila snimak nastupa influensera Stefana Papića, javnosti poznatijeg kao Brat Pelin, koji se na PZE 2026 predstavlja numerom "Fräulein".

Pogledajte kako je stigao na pres konferenciju pred nastup:

Pogledajte

01:23
Brata Pelina uneli pred Pze: Otkrio da li ce tako uci i u dvorac Dragane Mirkovic
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

Folk diva je uz snimak njegovog performansa kratko i jasno napisala samo dvije riječi: "Moj favorit".

Brat Pelin je svojom interpretacijom već privukao veliku pažnju publike, a njegova pjesma predstavlja neobičan i zanimljiv spoj popa, repa, humora i pravog balkanskog šarma.

Ono što je posebno interesantno jeste da naziv numere "Fräulein" potiče iz njemačkog jezika, a kako se ovogodišnja Evrovizija održava u Austriji, mnogi smatraju da je ovo odličan strateški potez.

Dobio ideju da se prijavi dok je slavio rođendan u Beču

Užički influenser Stefan Papić poznatiji kao Brat Pelin, odlučio je da ove godine zakorači na muzičku scenu. Šira javnost ga je zavoljela još 2020. zahvaljujući autorskom projektu "Sasvim Obične Emisije" 2020. godine.

Iako je završio žurnalistiku, ne vidi sebe kao novinara, a svira gitaru i bunjeve, te godinama svira, zajedno sa kolegama, u "Il Mondo" bendu.

On je otkrio i kako je došlo do toga da pjesmu uradi na njemačkom jeziku:

"Ja prije dvije, tri godine nisam prošao konkurs. Ja sam prošle godine slavio rođendan u Beču, 18. maja, tražili smo pab gdje ćemo da proslavimo. Sve je bilo prepuno, svi su to pratili finale 'Evrovizije'. Ja kada sam skontao da je Austrija jedna od favorita, a da im pjesmu 'Fraulein', na njemačkom jeziku, nisam je nigdje objavio, i onda samo obećali, ako Austrija pobijedi, ja se prijavljujem. Vraćamo se da godinu dana da proslavimo rođendan, ali u grin rumu" , ispričao je on ranije u emisiji "In3gantno".

Pogledajte i djelić nastupa:

