Zdravko Mamić ludovao sa Cecom na Jahorini: Ljubio joj ruku, ona mu dobacila

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Zdravko Mamić se dobro proveo na Jahorini na koncertu srpske pjevačice Svetlane Cece Ražnatović.

Zdravko Mamić na koncertu Cece na Jahorini Izvor: sportsport.ba/printscreen

Svetlana Ceca Ražnatović imala je tri rasprodana koncerta na Jahorini, a na drugom je imala posebnog gosta. Najveseliji na nastupu bio je nekadašnji prvi čovjek Dinama iz Zagreba Zdravko Mamić.

On je odmah na početku nastupa prišao Svetlani Ražnatović i poljubio joj ruku, a "Telegraf" prenosi da mu je ona dobacila:  "Inače, samo da znate, ja sam Vaš fan!"

Zasjeo je Zdravko Mamić na prvi sto ispred bine i plesao cijelo veče, a očigledno da je bio vrlo dobro upućen u repertoar jedne od najpupularnijih srpskih folk pjevačica. Pogledajte kako se provodio:

I Zdravko i Ceca imaju fudbalsku pozadinu

Dok je Zdravko Mamić godinama vedrio i oblačio hrvatskim fudbalom kao prvi čovjek Dinama, Svetlana Ceca Ražnatović je jedno vrijeme vodila Obilić. Nakon ubistva svog muža Željka Ražnatovića Arkana u januaru 2000. godine ona je vodila fudbalski klub Obilić. U tom periodu Obilić je igrao i jedan dvomeč sa Cibalijom iz Vinkovaca.

