Najskuplji igrač u istoriji Dinama iz Zagreba otpisan sa 30: Mamić ga platio kao nikoga, zbog njega padali rekordi

Nekada veliki hrvatski talenat Marko Rog nalazi se u komplikovanom trenutku karijere i pred odlaskom je sa velike scene.

Izvor: Sergei Stepanov / Avalon / Profimedia

Najskuplje plaćeni igrač u istoriji Dinamo Zagreba Marko Rog (30) pred otkazom je u Kaljarjiu, 16. timu na tabeli Serije A. Tu informaciju objavio je italijanski novinar Nikolo Skira, najavivši kao i "Gazeta delo Sport" da će hrvatski internacinalac otići u Aziju kao slobodan igrač.

Rog će sporazumno raskinuti ugovor sa Kaljarijem pola godine prije isteka te saradnje, a nakon što je ove sezone odigrao samo 90 minuta, i to u Kupu Italije protiv Frozinonea. Zbog toga nikoga neće iznenaditi ako fudbaler iz Varaždina ode u Emirate, o čemu se pisalo, bez navođenja imena kluba zainteresovanog za nekad velikog hrvatskog talenta.

Marko Rog je i dalje najskuplje plaćeni igrač u istoriji dva kluba:

Dinamo Zagreba, koji ga je 2015. godine platio Splitu i dalje rekordnih pet miliona evra

Kaljarija, koji ga je u januaru 2020. platio Napoliju 15 miliona evra, a prethodno je za njega potrošio 1,5 miliona da bi ga 2019. doveo na pozajmicu

Povrh toga, za njega je Dinamo već 2016 naplatio 1,5 miliona evra kada ga je poslao u Napoli na pozajmicu, a 2017. dobio je za njega 13,5 miliona evra od Napolitanaca

Kako je Marko Rog nestao sa mape? Krive su teške povrede

Fudbaler rođen u Varaždinu doživio je čak tri jako teške povrede, kidanje ukrštenog ligamenta. Sve su se dogodile dok je bio igrač Kaljarija - prvu je doživio u decembru 2020, drugu u julu 2021, a treću u julu 2023, u sezoni tokom koje se na polovini vratio u Dinamo, da pokuša da na Maksimiru oživi karijeru.

Zbog te tri povrede ukupno je bio na "bolovanju" čak 653 dana i propustio je čak 96 utakmica svojih timova. Toliko nije imao sreće da je poslije prvog oporavka već u prvom nastupu obnovio povredu, pa je u cugu odsustvovao od decembra 2020, sve do aprila 2022. godine.

Mamića odmah oduševio, htio usred meča da ga kupi

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Nekadašnji prvi čovek Dinama iz Zagreba Zdravko Mamić u poluvremenu novembarske utakmice protiv Splta 2014. prišao je čelnicima protivnika i pitao kod kojim uslovima bi mogao da dovede Roga. Toliko ga je impresionirao da se pitao šta su radili njegovi saradnici zaduženi za skauting.

"Rog je čudesan igrač, njime sam impresioniran. Dugo se u hrvatskom fudbalu nije pojavio takav talenat. Ne znam što su radili ovi moji što ih plaćam kad nisu vidjeli Roga. Da mogu kupio bih ga ujutro, ali ljudi iz Splita su lukavi. Saslušali su me sve što sam im rekao u poluvremenu, ali neće ni da razgovaraju o tome. Sa njima imam loša iskustva jer sam bio spreman dati pet miliona evra za Rebića pa su me odbili. S Rebićem su braća Žužul napravili odličan posao, a mogli bi to ponoviti i sa Rogom", govorio je Mamić.

Igre u Dinamu, nastupi za Hrvatsku, desetine miliona evra koje su klubovi plaćali za njega bili su dokaz da je Mamić bio u pravu kada je namirisao koliko Marko može. Nesrećnim spletom okolnosti, u svojim zrelim igračkim godinama se sezonama oporavljao i nestajao, pa sada nema mjesta ni u timu koji će se boriti za opstanak u Seriji A ove sezone.