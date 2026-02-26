Ovo je Cecina omiljena pesma: Malo ko je očekivao da je hit ovog izvođača njen favorit

Svetlana se oduševila kada je čula svoju omiljenu pjesmu.

Izvor: KURIR/Boba Nikolić

Pjevačica Svetlana Ceca Ražnatović mnoge je iznenadila kada je otkrila koja joj je omiljena pjesma. Naime, Ceca je u svojoj emisiji ugostila pjevača Emira Brunčevića, a on se u jednom trenutku latio mikrofona.

Emir je zapjevao numeru "Samo će me majka žaliti", koju u originalu izvodi Hakala, a Ceca se obradovala kada je čula ove stihove.

Pogledajte fotografije Cece Ražnatović:

Nakon što je Brunčević završio sa pjevanjem, Ceca mu je prišla i rekla:

"Pa dobro, Emire, je l' hoćeš da ja ovdje presječem vene? Vidi, on se naježio, oči mu pune suza! Dobro mi došao! Pa otkud ti znaš da je ovo moja omiljena pjesma? Neke ptičice ti dojavile?".

(Nova/ MONDO)