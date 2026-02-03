Skandal pred Evroviziju: Zbog pjesme srpske pjevačice se diglo tzv. Kosovo

Pjesma takmičarke koja ove godine ulazi u borbu za osvajanjem trona na PZE-u koji će se emitovati na RTS-u izazvala je pravi haos među pojedincima.

Izvor: Review News/Shutterstock/RTS Pesma Evrovizije - Zvanični kanal

Pjesma "Jugoslavija", koju izvodi Zejna i sa kojom se takmiči na ovogodišnjoj "Pesmi za Evroviziju" na RTS-u, podigla je veliku prašinu na društvenim mrežama.

Reakcije su se dodatno rasplamsale nakon objave na platformi Iks, u kojoj je javno dovedeno u pitanje da li je ova numera u skladu sa pravilima Evropske radiodifuzne unije (EBU).

Na zvaničnom nalogu Eurovision Kosovo poručeno je da Srbija, kako navode, "ne uspijeva da odvoji politiku od Evrovizije", uz podsjećanje na ranije sporne situacije.

U istoj objavi tvrdi se da se, poslije pjesme koja je ranije bila tumačena kao aluzija na "povratak vojske na Kosovo", sada pojavljuje nova numera za koju ocjenjuju da "glorifikuje Jugoslaviju".

U objavi se dalje navodi da, ukoliko Srbija izabere ovu pjesmu kao svog predstavnika za Evroviziju 2026 na PZE, EBU je neće dozvoliti, jer su političke poruke, prema pravilima takmičenja, strogo zabranjene.

#Serbiacan’t separate politics from#EurovisionAfter a song about the “return of the army to#Kosovo” in PZE, this year there’s a song glorifying#Yugoslavia. If Serbia selects it, the EBU won’t allow it — political messages are banned by the rules.pic.twitter.com/HpuDf1hhQn — Eurovision Kosovo (@ESCKOSOVO)February 2, 2026

- Ako Srbija izabere ovu pjesmu, EBU je neće dozvoliti - političke poruke su zabranjene po pravilima - stoji u objavi.

Numera "Jugoslavija" objavljena je na zvaničnom Jutjub kanalu "RTS Pesma Evrovizije" i već je privukla pažnju publike, kako zbog snažne atmosfere i vizuelnog identiteta, tako i zbog samog naziva, koji je izazvao veliku nostalgiju kod balkanske publike.

Posluštajte:

Zejna - Jugoslavija Izvor: YouTube

Za sada se ni RTS, a ni izvođačica Zejna se nisu zvanično oglasili povodom ovih navoda, dok se rasprava na društvenim mrežama rasplamsava. Ostaje da se vidi da li će se pitanje političke interpretacije pesme otvoriti i na zvaničnom nivou tokom takmičenja.