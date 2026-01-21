logo
Izrael izabrao predstavnika za Evroviziju: Počeo da pjeva u vojsci, sad poslao poruku Evropi "pripremite se"

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Noam Betan predstavljaće Izrael na 70. izdanju Evrovizije

Predstavnik Izraela na Evroviziji 2026 Izvor: miss.cabul/Shutterstock

Noam Betan predstavljaće Izrael na 70. izdanju Evrovizije, koja će se održati u maju ove godine u Beču. On je pobjedio na takmičenju "HaKokhav HaBa" ("Nova zvijezda").

Muzičku karijeru započeo je tokom obavezne vojne službe u IDF-u, a pažnju tamošnje javnosti privukao je 2018. godine nakon što je osvojio treće mjesto na takmičenju "Aviv ili Eyal".

Godine 2024. objavio je pesmu "Pokeach Einayim", čiji je tekst napisao komandant IDF-a Jaron Ori Šaj, koji je poginuo u Hamasovom napadu 7. oktobra 2023. godine, piše Klix.ba.

Naveo je da je veoma ponosan, zahvalio se publici i rekao da je na ovom putu bilo mnogo uspona i padova.

"Moja poruka Evropi je da se pripremi. Donijećemo pjesmu hvale, donijećemo sve što imamo. Donijećemo svjetlost i ljubav i ujediniti se", između ostalog je poručio.

Kao što je poznato, Island, Irska, Holandija, Slovenija i Španija povukle su se sa Evrovizije zato što je Izraelu dozvoljeno da se takmiči. Prvo polufinale biće održano 12. maja u Wiener Stadthalle. Drugo polufinale zakazano je za 14. maj, dok će finale ovog muzičkog takmičenja biti održano 16. maja.

Tagovi

Izrael Evrovozija Eurosong

