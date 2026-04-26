Hit koji Bajaga nije snimio sa Instruktorima: Čuvenu pjesmu iz filma odsvirao je sa "Legendama"

U toj jednoj pjesmi i pitanju Bojane Maljević "a zašto ti stalno ćutiš?" ogleda se sudbina četiri prijatelja koji su previše matori da odu iz zemlje, a istovremeno i suviše mladi da bi ostali.
U kafani Bojana Maljević, Zoran Cvijanović, Svetozar Cvetković i Branislav Lečić za stolom, a Bajaga sa gitarom.
Prošlo je gotovo 30 godina od kada je ova ekipa snimala film "Ni na nebu ni na zemlji", a Bajaga napisao "Moje drugove".
Tajna vanvremenskog hita
"Moji drugovi je pjesma i za danas i za onda", kaže za BBC na srpskom Momčilo Bajagić Bajaga.
"Ljudi odlaze - pa odlaze non stop i nikom nije drago. Možda je tada pjesma bila više to jer je bio rat. Ali i sada je tako."
"Mi smo svirali pjesmu u originalu"
Bajaga veliki hit nije prvi put odsvirao sa Intruktorima već jednom drugom grupom.
"Mnogi ne znaju da smo mi svirali u originalu pjesmu 'Moji drugovi' sa Bajagom za film", otkrio je za Kurir Zoran Dašić Daša iz grupe Legende, koji je jedno kratko vrijeme bio i član Riblje čorbe.
Momčilo Bajagić Bajaga ostavio je dubok trag na domaćoj muzičkoj sceni. Bajaga je muzikom počeo da se bavi sa svega 14 godina, a sa 18 godina postao je član Riblje čorbe.
Nakon što je napustio pomenuti bend, Bajagić je osnovao svoju grupu, a njihov prvi album "Pozitivna geografija" izašao je 1984. godine. Pored albuma i singlova, on potpisuje i mnogu muziku na filmovima i serijama.
Centar "Sava" - Koncert Bajage i Instruktora
Međutim, malo ljudi zna porijeklo ovog pjevača, a kako nalazimo podatak na internetu čuveni muzičar se rodio u Bjelovaru 1960. godine. Jednom prilikom Bajagić je za medije govorio i o svom porijeklu, pa smo tako saznali još neke zanimljive stvari o njemu.
"Svi su Bajagići porijeklom iz Pive. Nemamo tamo nekih bliskih rođaka jer su se moji preci davno, ko zna kad, doselili u Srem. Posjetio sam, naravno, Pivu. Išao sam kod jednog prijatelja koji je iz Pive, ali nije Bajagić, koji me je vodio da obiđem Plužine i taj kraj gore koji je stvarno lijep. Ima Bajagića i u Bosni, na Romaniji koji mi takođe nisu rođaci… Naravno da znam svoje porijeklo i to mi je drago", kazao je muzičar za VOP.
