Bez golova na "Mokrom docu": Posušje i Velež podijelili bodove

"Fenjeraš" Posušje remizirao s Veležom u nedjeljnom meču 15. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Izvor: Facebook/HŠK Posušje

Posljednjeplasirana ekipa prvenstva BiH, Posušje je imala imperativ pobjede protiv Veleža, koji je na "Mokri dolac" stigao nakon tri vezana trijumfa, ali uprkos nešto boljoj igri i zrelijim šansama, domaćin je uspio samo da osvoji jedan bod protiv mostarskog tima.

POSUŠJE - VELEŽ 0:0

Domaći su za utjehu uspjeli da prekinu crnu seriju od dva uzastopna poraza, ali s obzirom da su u zaostatku za sigurnom zonom, sigurno neće biti zadovoljni remijem.

Imali su izabranici Darija Bašića terensku inicijativu većim dijelom utakmice, ali su priliku odnosno dvije imali prije samog odlaska na odmor u poluvremenu.

Golman Veleža Tarik Karić je krajnjim naporom odbranio udarac Jana Raužana sa ivice kaznenog prostora, a potom je loše procijenio let lopte, pa je Leon Kreković pogodio mrežu, ali samo njen spoljni dio.

Početkom drugog poluvremena, “rođeni” su preko Selmira Pidre prvi put ozbiljnije zaprijetili, ali njegov udarac sa 25 metara završio iznad prečke.

Mogli su domaći do prednosti u 63. minutu kada se u prilici našao Mario Čuić, međutim, šutirao je direktno u golmana mostarske ekipe.

Četiri minuta kasnije, majstorija Ivana Šarića na drugoj strani - primirio je loptu grudima, a onda uhvatio volej koji je završio iznad prečke posuškog gola.

Oba trenera su u posljednjih 15-ak minuta napravili nekoliko promjena s nadom da ipak mogu do sva tri boda, a prvi udarac u okvir gola Velež je imao u 84. minutu.

Međutim, golman Posušja Antonio Soldo je bio siguran nakon šuta Vasilija Đurića.

Minut kasnije, arbitar Dražen Marić je pokazao na penal za domaće, nakon što je Pidro visoko dignuo nogu blizu glave protivnika, a nakon provjere u VAR sobi, sudija iz Bijeljine je poništio svoju odluku jer nije bilo kontakta.

Tako je na kraju mreže ostale netaknute, a bodovi podijeljeni. Bio je ovo drugi "egal" Mostaraca, a četvrti ekipe iz Posušja.

POSUŠJE: Soldo, Radović, Mikulić, Andačić, Kreković, Raužan, Čuić, Begić, Posinković, Kukavica, Mulato. Trener: Dario Bašić

VELEŽ: Karić, Šerbečić, Hrkać, Vehabović, Šarić, Haskić, Pidro, Đurić, Mešić, Babić, Nukić. Trener: Ibro Rahimić







Standings provided by

Standings provided by Sofascore

(MONDO)