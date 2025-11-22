logo
Rudar zaustavio Sarajevo, Ognjenović zadovoljan, ali želi strpljenje: Ide to sve na bolje!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

„Presudila je volja ovih momaka, to nam je donijelo pobjedu“, ocijenio je Perica Ognjenovića poslije pobjede Rudara nad Sarajevom.

Perica Ognjenović Izvor: Promo/FK Rudar Prijedor

Fudbaleri Rudara upisali su drugu pobjedu u nizu, ukupno treću u sezoni, pošto su poslije velikog preokreta savladali Sarajevo 2:1  i prekinuli seriju od tri trijumfa bordo tima.

Uprkos vremenskim nepogodama ljudi u Fudbalskom klubu Rudar Prijedor napravili su veliki posao i omogućili sasvim solidne uslove za odigravanje meča, na čemu im je čestitao i trener protivničke ekipe Mario Cvitanović. Trener Rudara Perica Ognjenović priznao je da ni on nije očekivao ovakav teren.

"Spremali smo se za neki druge uslove, nismo znali u kakvom će stanju biti teren, čak smo na osnovu toga donijeli i neke odluke i promjene u igri. Vidjeli smo da je koliko-toliko funkcionisao teren danas i shodno tome smo mijenjali neke stvari koje smo mogli. U svakom slučaju mislim da je presudila ovih moaka i da nam je to donijelo pobjedu", rekao je on poslije utakmice.

Ognjenović je još jednom ponovio da njegova ekipa ide korak po korak i da treba vremena.

"Ide to sve na bolje. Jednostavno potrebno je vrijeme svakome svakom treneru. Znači ti da uspiješ da nadogradiš svake sedmice što nisi uspio u prethodnoj. Nadam se da ćemo biti bolji iz utakmice u utakmicu Ne trebaju nam velike riječi već samo treba ići korak po korak", ocijenio je trener Rudara.

Tagovi

FK Rudar Prijedor Perica Ognjenović FK Sarajevo Premijer liga BiH

