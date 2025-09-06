Srbin iz BiH prestao da igra košarku, a sada je hit Eurobasketa u dresu "zmajeva"

Aleksandar Lazić u sezoni iza nas nije igrao košarku uopšte, a doveo je Bosnu i Hercegovinu na Eurobasket i sada je u osmini finala.

Srbija svoj meč osmine finala Eurobasketa igra od 20:45 kada se sastaje sa Finskom, a u nedelju ujutru još jedan Srbin će nastupiti u toj fazi takmičenja. U pitanju je Aleksandar Lazić, 29-godišnjak iz Milića.

Do sada su Milići u Bosni i Hercegovini bili poznati po šampionskim generacijama FK Boksita iz sredine devedesetih, a sada svi pričaju o momku koji se od kraja sezone 2023/24 ne bavi košarkom, a blista na Eurobasketu.

Razlog za to je što je on prešao da igra basket 3x3 nakon te sezone i sada je 50. basketaš na FIBA listi. Na toj listi je ubjedljivo prvi Strahinja Stojačić, drugi je Marko Branković, četvrti Dejan Majstorović, a Nenad Nerandžić je peti. U top 10 je još Nemanja Barać, a ispred Lazića su još i Stefan Kojić, Andreja Milutinović, Marko Stevanović, Mihailo Vasić, Stefan Milivojević, Nemanja Žigon, Dušan Popović, Goran Vidović i Filip Kaluđerović od igrača iz Srbije.

Ko je Aleksandar Lazić?

Trenutno basketaš sa preko 200 3x3 mečeva ima i zavidnu karijeru u košarci pet na pet. Igrao je za Olimpiju, išao na pozajmice u Slovan i Škofju Loku, a onda je preko Dinamika ponovo stigao u ABA ligu u dresu Mege. Igrao je za Koper, Mornar, Budućnost, a jedini izlet van ABA bio mu je u sezoni 2023/24 u Dižonu. Posljednji angažman imao je u dresu Spartaka iz Subotice.

Doveo BIH na Eurobasket

Bosna i Hercegovina je na Eurobasket stigla kada je pobijedila Hrvatsku 110:90 u kvalifikacijama, a upravo je sa pet trojki na tom meču Lazić blistao. Nakon toga se oglasio i Miško Ražnatović.

"Još jednom sam dobio potvrdu da igranje 3x3 može da pomogne u takmičenju. Lazić, kome je šut za tri bio slabija strana, je poslije tranzicije na 3x3 i povratka u reprezentaciju Bosne u posljednje tri utakmice šutirao 12/16 za tri", napisao je na Tviteru prije nekoliko mjeseci njegov agent Miško Ražnatović.

Zakucavao Špance i plakao poslije Gruzije

Na ovom Eurobasketu je fantastičan Lazić. Prosječno postiže 12,3 poena, ima 4,8 skokova i 1,2 asistencije. Bio je dvocifren na svim mečevima osim protiv Francuske, a igra uglavnom oko 30 minu, jedino je protiv Kipra dosta odmorio. Vidjeli smo i da je protiv Španije sjajno zakucao preko Đozepa Puerte. Uživajte:

"Posebne emocije. Borili smo se 40 minuta, nismo odustajali, imali smo pad u igri, Gruzija se vratila... Teško je igrati na tom nivou 40 minuta, izdržali smo do kraja. Idemo dalje, korak po korak. Vidio sam Nurkića ispod koša i napravio sam dribling, a onda stavio trojku. Bio sam siguran u sebe i pogodio sam... Da i nas malo krene šut. Kuburimo cijelo prvenstvo, a dobro je da se otvorilo kad je bilo najbitnije", rekao je Lazić nakon pobjede nad Gruzijom i prolaska u noakut fazu Eurobasketa sa suzama u očima.

Šta sada čeka Aleksandra Lazića?

Sada će igrati utakmicu karijere, osminu finala Eurobasketa. Na programu je u nedjelju od 11 časova, a na tom meču će imati jako težak posao Lazić, sa kim god da ga upari Adis Bećiragić. Sigurno će Adin Vrabac i on čuvati sa Džordana Lojda i Mateuša Ponitku koji igraju fantastično.

