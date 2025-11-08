logo
Radeljić ne igra mečeve odluke, Barbarez morao da aktivira dva pretpoziva

Radeljić ne igra mečeve odluke, Barbarez morao da aktivira dva pretpoziva

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
0

Igrač Rijeke neće nastupiti protiv Rumunije i Austrije, pa je selektor "zmajeva" morao da mijenja plan.

Radeljić ne igra za BiH pozvani Barišić i Šarić Izvor: FS BiH

Defanzivac Rijeke Stjepan Radeljić zbog povrede neće moći da pomogne reprezentaciji BiH u finišu kvalifikacija za Mundijal 2026.

Stoga je selektor Sergej Barbarez morao da aktivira dva igrača sa liste onih sa pretpozivom, pa će se tako "zmajevima" priključiti Adrian Leon Barišić i Dario Šarić. Prvotimac Bazela do sada je nastupio 15 puta u reprezentativnom dresu, dok je igrač Antalijaspora na pozajmici iz Palerma odradio 10 mečeva.

Podsjetimo, BiH će 15. novembra dočekati Rumuniju, dok će tri dana kasnije gostovati Austriji.

U kvalifikacionoj grupi H, na prvom mjestu je Austrija sa 15 bodova iz šest mečeva. BiH na drugoj poziciji ima 13, dok su Rumuni na 10 bodova. Kipar (8) i San Marino (0) odigrali su po sedam utakmica.

Direktan plasman na prvenstvo svijeta, koje će se održati narednog ljeta u SAD, Kanadi i Meksiku, izboriće prvoplasirana selekcija, dok će drugoplasirana morati u baraž.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

