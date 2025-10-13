Legenda rumunskog fudbala nakon trijumfa protiv Austrije: Sa BiH će biti drugačije, jači su i agresivniji

Siutacija u kvalifikacionoj grupi "zmajeva" dodatno se zakomplikovala poslije trijumfa Rumuna protiv Austrije.

Rumunija je golom u nadoknadi vremena došla do pobjede protiv Austrije i tako uvećala svoje šanse da se nađe na Svjetskom prvenstvu 2026. godine.

Rumuni su se trijumfom protiv prvoplasirane selekcije grupe H potpuno vratili u igru, zaostaju tri boda za BiH i sve je otvoreno u preostala dva kola. Austrijanci su do sinoć bili neporaženi, a sada su dodatno zakomplikovali stanje u grupi, pa će do kraja kvalifikacija BiH i Rumunija voditi veliku borbu za drugo mjesto i plasman u baraž jer teško je očekivati da će Austrija ispustiti prvo mjesto, iako teoretski to može da se desi.

Legenda rumunskog fudbala Josif Rotariju (63), dugogodišnji reprezentativac i trener, u razgovoru za rumunsku "Gazeta Sporturilor" pohvalio je ekipu na trijumfu protiv Austrije, te iznio očekivanja za predstojeći duel sa BiH 15. novembra koji će biti ključan za rasplet situacije u kvalifikacijama za Mundijal.

"Najvažnija su bila ta tri boda. Ostali smo u trci sa šansama da se kvalifikujemo kao drugi, možda čak i kao prvi, u zavisnosti od rezultata. Bitna je bila i igra. Već dugo nisam vidio ovako ubjedljivo izdanje reprezentacije", pohvalio je Rotariju ekipu na meču sa Austrijom, a zatim se osvrnuo na ono što slijedi u novembru.

"Biće teško protiv BiH, suočićemo se sa drugačijim protivnikom. Snažnim timom, mnogo agresivnijim, sa kvalitetnim igračima. Neće biti nemoguće. Računaćemo na kontranapade tamo. BiH je jaka ekipa kod kuće. Fizički je jača i agresivnija od Austrije", naglasio je nekadašnji fudbaler Steatue.

Pogledajte fotografije sa prvog duela Rumunije i BiH, na kojem su "zmajevi" kao gosti slavili 1:0:

Rotariju je bio član rumunske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu 1990. godine u Italiji, tako da dobro zna šta znači nositi dres sa državnim grbom na takvom takmičenju.

"Dobro smo izgledali protiv Austrije. Sada svi igrači sa visokim moralom dočekuju naredni meč i vjerujem da ćemo odigrati dobru utakmicu u BiH. Ako pobijedimo, bilo bi to sjajno. Važno je da ne izgubimo", zaključio je bivši reprezentativac, koji je cijelu trenersku karijeri proveo u domovini.

Ko s kim do kraja?

BiH i Rumunija igraće u pretposljednjem meču kvalifikacija, a istog dana (15. novembar) Austrija će gostovati na Kipru. Tri dana kasnije, Austrija će biti domaćin BiH, dok će Rumunija ugostiti otpisani San Marino.



