Čitaoci reporteri

Ubjedljiv trijumf u prijateljskom meču: "Zmajevi" bolji od Malte

Ubjedljiv trijumf u prijateljskom meču: "Zmajevi" bolji od Malte

Autor Haris Krhalić
0

Fudbalska reprezentacija BiH upisala je sigurnu pobjedu u prijateljskoj utakmici protiv Malte.

zmajevi memić Izvor: Promo/FS BiH

Nakon bolnog remija na Kipru, reprezetnacija BiH upisala je trijumf u prijateljskom meču protiv Malte. Nisu "zmajevi" briljirali ni večeas u pojedinim momentima, ali su u dosta promiješanom sastavu na kraju slavili sa ubjedljivih 4:1.

Na samom startu vidjeli smo zanimljivu situaciju. Stiv Borg (37) se oprostio od reprezentacije te je zamijenjen nakon par sekundi igre.

Prvu priliku na utakmici imali su „zmajevi“ u sedmom minutu kada je Esmir Bajraktarević pokušao sa ruba 16 metara, ali lopta odlazi malo pored gola.

BiH je do prednosti stigla u 16. minutu. Samed Baždar je poslao loptu u prostor za Amara Memić koji pogađa za 0:1.

Izvor: Promo/FS BiH

U 28. minutu „zmajevi“ su stigli do drugog gola, ali je ovaj pogodak poništen. Ponovo je zabio Memić, ali je sudija svirao igranje rukom Harisa Tabakovića. Domaći tim je do izjednačenja mogao u 36. minutu, kada je Čuaref bio u velikoj prilici na nekih pet metara od gola Martina Zlomislića, ali je loše šutirao glavom.

„Zmajevi“ su prednost udvostručili u 52. minutu. Nakon kornera, kojeg je izveo Bajraktarević, golman domaćeg tima izbacuje loptu, ali samo do Memić koji je pokušao šutirati, međutim nije dobro zahvatio loptu koja u nastavku stiže do Tabakovića, a napadač Borusije Menhengladbah je šalje u mrežu.

Mogao je Tabaković par minuta kasnije do još jednog gola, ali njegov udarac zaustavio je Bonelo.

Malta je zaostatak smanjila u 60. minutu. Zlomislić je faulirao Satraiana, a glavni sudija pokazao je na „bijelu tačku“. Siguran izvođač najstrože kazne bio je Mbong.

Oslobodili su se nakon toga Maltežani, a blizu da dođu izjednačenje bili su u 66. minutu kada Kardona nije bio precizan. Malta je bila opasnija i u nastavku, ali je "patnju" reprezetnacije BiH zaustavio Benjamin Tahirović u 84. minutu nakon asistencije Luke Menala.

Samo dva minuta kasnije ponovo se tresla mreža Malte. Pogriješila je domaća odbrana, Bonelo zaustavio tri udarca, ali kod šuta Naila Omerovića nije imao nikakve šanse - 4:1.

BiH: Zlomislić, Hadžikadunić, Burnić, Barišić, Dedić, Bašić, Šunjić, Baždar, Memić, Tabaković, Bajraktarević.

Malta: Bonelo, Muskar, Borg, Pepe, Kamenzuli, Guilamijer, Satraiano, Teuma, Čuaref, Mbong, Kardona.

