Barbarez i Memić pred Maltu: Prijateljski meč, ali s ozbiljnim pristupom

Reprezentativci Bosne i Hercegovine su odradili službeni trening pred prijateljski meč sa Maltom.

Izvor: Promo/FS BiH

Fudbalska reprezentacija BiH sutra od 19 časova igra prijateljsku utakmicu, a protivnik je Malta. "Zmajevi" su prije dva dana odigrali meč kvalifiacija protiv Kipra koji je završen rezultatom 2:2, iako su izabranici Sergeja Barbareza imali prednost od dva gola.

Uoči sutrašnje utakmice je održana pres konferencija, a predstavnicima medija su se obratili selektor Sergej Barbarez i reprezentativac Amar Memić.

Barbarez se osvrnuo na sutrašnji susret i poručio da će utakmicu shvatiti kao da je kvalfikaciona.

„Svaka prijateljska utakmica donosi nešto i mi je ozbiljno shvatamo, kao da je kvalifikaciona. Donosi nam nove situacije koje želimo isprobati. Biće tu sigurno par novih igrača, mislim da svi savezi tako razmišljaju. Nadam se živoj utakmici, u kojoj bi svi imali volje da se nadigravaju.“

Izvor: Promo/FS BiH

Memić je između ostalog rekao:

„Mi idemo na pobjedu sutra. Pripremili smo se i daćemo svoj maksimum. Vidjeli smo gdje smo griješili u prethodnoj utakmici i znamo šta trebamo da ispravimo. Imamo dobru grupu momaka koji imaju karakter. Svi smo tu jedan za drugog i bilo mi je lako da se uklopim.“