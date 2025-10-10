logo
Rasprava Barbareza i novinara: "Je l' to pitanje došlo odozgo?"

Autor Milutin Vujičić
0

Pogledajte kako je Sergej Barbarez reagovao na pitanje o tome da li mu pojedini igrači igraju samo zbog situacije s ugovorima.

Rasprava Sergeja Barbareza i novinara Izvor: Youtube/SportSport/printscreen

Bosna i Hercegovina remizirala je protiv Kipra 2:2 (1:2) u Larnaki i to tako što je u 96. minutu primila gol iz penala, što joj je značajno umanjilo šanse da se direktno plasira na Svjetsko prvenstvo 2026. Zbog toga je poslije meča bilo dosta nervoze i tome najbolje svjedoči čudna konferencija za medije Sergeja Barbareza.

"Ne razumijem pitanja, trebam da vam ispričam cijele kvalifikacije?", burno je poručio Sergej Barbarez kome se nije dopalo što su novinari istakli da je njegovu reprezentaciju pratila sreća u prethodnim mečevima, a sada na Kipru nije: "Ne znam ja čiji je cilj bio Svjetsko prvenstvo. Ko kaže da smo bili slabi? Vi gledate drugim očima. Ove kvalifikacije što smo pobjedili, svaka je bila na našoj strani".

To je bio samo početak pošto je potom novinar izdiktirao "čudne pozive" koje je dijelio ovoga puta, tako da je upitao da li je Dino Beširović ušao u 90. minutu samo jer mu ističe ugovor u Stokholmu.

"Ne razumijem", kazao je Barbarez, a potom je dobio potpitanje.

"Ifet Đakovac je dobijao pozive, pa je napravio transfer i više ga nema sem na pretpozivima za koje ste rekli da vam ne znače puno, Kulašin je igrao u Sloveniji i napravio je transfer i više ga nema, sad je i Beširović povezan sa agencijom u kojoj je vaš pomoćnik Ninoslav Milenković, pa me samo zanima da li je to neka koincidencija?".

Odmahivao je glavom selektor Bosne i Hercegovine, pa odbrusio: "Ne razumijem, ovo je kviz? Je l' to napisano od nekoga pitanje? Nije došlo odozgo? Ifet Đakovac je bio pozvan za vašu informaciju, samo se povrijedio".

Pogledajte kako je izgledala ova čudna rasprava:


Podsjetimo, Bosna i Hercegovina je osvojila 13 bodova iz šest mečeva, a ispred nje je Austrija sa 15 iz pet poslije rekorda Marka Arnautovića.

Tagovi

Sergej Barbarez zmajevi fudbal

