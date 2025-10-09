Selektor BiH se oglasio nakon meča na Kipru (2:2).

Izvor: YouTube/NFSBiH/Screenshot

Fudbalska reprezentacija BiH ispustila je trijumf na Kipru.

Imali su izabranici Sergeja Barbareza dva gola prednosti u Larnaki, ali su na kraju remizirali sa rivalom (2:2), primivši pogotke u završnim momentima oba poluvremena.

Na kraju, kada se činilo da će BiH uspjeti da sačuva tri boda, Šunjić je skrivio penal koji je u pogodak pretvorio Pitas.

"Sigurno da je teško kad se prime pogoci u posljednjim sekundama i prvog i drugog poluvremena. Sigurno da smo lošije ušli i da je prvo poluvrijeme bilo malo neorganizovano. Nismo bili previše agresivni u veznom redu, gdje smo bili daleko od ljudi i nismo mogli da uđemo u te duele. Drugo poluvrijeme je bilo korektno i sa te energetske strane. Dobro smo se borili i pokušavali, imali fine kontranapade, ali nismo to do kraja iskoristili", rekao je poslije meča sečektor Barbarez za BHT1, dodavši:

"Sve su ovo dijelovi sporta i sportskog života. Ovakve stvari se dešavaju, rekao sam igračima glave gore i naš put se nastavlja."

Vidi opis Barbarez nakon ispuštene pobjede na Kipru: "Sve je ovo sport... Glave gore, naš put se nastavlja!" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: FS BiH Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: FS BiH Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: FS BiH Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: FS BiH Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: FS BiH Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: FS BiH Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: FS BiH Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: FS BiH Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: FS BiH Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: FS BiH Br. slika: 10 10 / 10

BiH će do kraja kvalifikacija, koje se završavaju u novembru, dočekati Rumuniju i gostovati Austriji, a mnogo stvari će biti jasnije već u nedjelju, kada se ove dvije selekcije međusobnu sastaju u Rumuniji. Prvoplasirani tim stiče pravo direktnog nastupa na Mundijalu, dok će drugoplasirani morati u baraž.

Inače, u prvom od ta dva novembarska duela, Barbarez neće moći da računa na Mujakića i Šunjića, koji moraju da odrade meč suspenzije zbog kartona.

"Danas nam je falilo pet igrača, od kojih su trojica standardni. Svaki put je tako, ali to je sport. Nadamo se da će se u novembru vratiti Kolašinac, Šarić i ostali i da ćemo moći nešto da kompenzujemo. Kako je, tako je, moramo da se borimo sa ovim što imamo", zaključio je Barbarez, koji se sada sa svojim izabranicima seli na Maltu, gdje će bh. tim u nedjelju igrati prijateljsku utakmicu sa domaćom selekcijom.







Standings provided by

Standings provided by Sofascore

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)