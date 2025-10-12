Fudbaler San Marina doživio tešku povredu na utakmici kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo protiv Kipra.
Prva nedjeljna utakmica kvalifikacija, San Marino - Kipar, prekinuta je već na početku zbog po svemu sudeći teške povrede igrača domaćih Andree Kontadinija (23). Lijevi bek domaćih je bolno pao na rame i ljekari su ga hitno imobilisali, spriječivši ga da se pomjera. Završio je na nosilima, okružen ljekarskom službom, a njegovi saigrači su se uhvatili za glavu.
Pogledajte tu veoma neprijatnu scenu.
Mučna scena u grupi "zmajeva", svi zaćutali na stadionu: Fudbaler se srušio na teren i nisu mu dali da se pomjeri
Kontadini je fudbaler-amater i igra za klub Karli Pjetrakuta koji se takmiči u regionalnom nivou Emilije Romanje. Njegova reprezentacija je ove nedjelje doživjela potpuni debakl protiv Austrije, ali je bez obzira na sve i dalje u boljoj poziciji za plasman na Svjetsko prvenstvo od reprezentacije Srbije.
Inače, u ovoj grupi se takmiči i selekcija Bosne i Hercegovine.
Standings provided by Sofascore
(MONDO)