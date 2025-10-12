logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Mučna scena u grupi "zmajeva", svi zaćutali na stadionu: Fudbaler se srušio na teren i nisu mu dali da se pomjeri

Mučna scena u grupi "zmajeva", svi zaćutali na stadionu: Fudbaler se srušio na teren i nisu mu dali da se pomjeri

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Fudbaler San Marina doživio tešku povredu na utakmici kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo protiv Kipra.

Mučna scena u grupi "zmajeva", svi zaćutali na stadionu: Fudbaler se srušio na teren i nisu mu dali da se pomjeri Izvor: TV Arena sport/screenshot

Prva nedjeljna utakmica kvalifikacija, San Marino - Kipar, prekinuta je već na početku zbog po svemu sudeći teške povrede igrača domaćih Andree Kontadinija (23). Lijevi bek domaćih je bolno pao na rame i ljekari su ga hitno imobilisali, spriječivši ga da se pomjera. Završio je na nosilima, okružen ljekarskom službom, a njegovi saigrači su se uhvatili za glavu.

Pogledajte tu veoma neprijatnu scenu.

Kontadini je fudbaler-amater i igra za klub Karli Pjetrakuta koji se takmiči u regionalnom nivou Emilije Romanje. Njegova reprezentacija je ove nedjelje doživjela potpuni debakl protiv Austrije, ali je bez obzira na sve i dalje u boljoj poziciji za plasman na Svjetsko prvenstvo od reprezentacije Srbije.

Inače, u ovoj grupi se takmiči i selekcija Bosne i Hercegovine.



Standings provided by Sofascore

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

fudbal zmajevi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC