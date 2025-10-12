Barbarez nakon Malte: "Raduje nas pobjeda, nekim igračima smo htjeli dati sigurnost"

Selektor BiH Sergej Barbarez komentarisao je meč u kojem su "zmajevi" savladali Maltu sa 4:1.

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine u prijateljskoj utakmici savladala domaću selekciju Malte rezultatom 4:1. “Zmajevi” su na taj način barem malo popravili utisak nakon remija protiv Kipra u koje su imali dva gola prednosti.

Za selekciju BiH redom su pogađali Amar Memić, Haris Tabaković, Benjamin Tahirović i Nail Omerović, dok je jedini pogodak za domaći tim postigao Mbong iz penala.

Nisu izabranici Sergeja Barbareza u pojedinim momentima briljirali ni na današnjem meču, a selektor je izveo kombinovani sastav na ovoj utakmici.

Priliku su dobili svi igrači koji nisu igrali protiv Kipra, osim Emana Košpe i trećeg golmana Osmana Hadžikća.

Barbarez je nakon utakmice poručio:

"Raduje nas što smo pobijedili i što smo dali nekoliko golova. U ovoj utakmici smo htjeli neke igrače probati, nekim igračima dati šansu na drugim pozicijama, nekima dati sigurnost… U drugom poluvremenu nakon primljenog gola smo bili malo nesigurni, možda je bilo pitanje i snage. Sa izmjenama smo to vratili ‘u vagu’. Kod penala smo mogli možda u fudbalskom žargonu „malo pametnije“ to odraditi, ali ne smijemo to zamjeriti ovim mladim momcima. Neki od njih su prije nekoliko godina zadnji put igrali za reprezentaciju, prvi put zajedno igraju, novi automatizmi za njih… To su stvari koje i protiv slabijih ekipa često ‘ne pašu’. Malta je ekipa koja želi da igra, pogotovo na domaćem terenu."

Reprezentativni fudbal sada ponovo ide na pauzu, a onda “zmajeve” u novembru čekaju dvije ključne utakmice ovih kvalifikacija – protiv Rumunije kući (15.11) i Austrije u gostima (18.11).